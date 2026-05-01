國民黨「軍購之亂」繼續燒 他預言恐上演「倒鄭」戲碼

國民黨主席鄭麗文4月29日主持中常會。（資料照）

國民黨「軍購之亂」延燒，作家趙曉慧今發文分析，藍營黨內「反鄭」勢力似有加速集結之勢，國民黨主席鄭麗文恐陷入親手打造的困局。鄭目前的底氣多來自北京支持與黨內黃復興系統，更借馬英九親信蕭旭岑之手，拔掉馬這根定海神針，甚至公開羞辱AIT處長谷立言，目前試圖聯合「花蓮王」傅崐萁壓制黨內各方太陽們及其立委子弟兵。

「鄭麗文聯合北京在打什麼算盤，不難猜到」趙曉慧表示，針對5月「川習會」進行政治運作，盤算美國總統川普會為了習近平給出的利益，放棄施壓台灣軍購，好讓鄭麗文所主張的「3800+N」軍購案過關。然而，此舉被視為嚴重誤判，踩到川普重視第一島鏈安全與各國不肯提高軍備（付保護費）的地雷。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文認為有北京政權撐腰，在6月訪美能受到高規格接待，更喊要見川普。趙曉慧則認為，華府不會高規格接待，更不可能讓鄭見到川普，一旦被華府定性為「與北京串通的美國敵人」，台灣恐面臨「吃關稅大棒」，這也將成為黨內「反鄭勢力」拿到聲討她的重要「檄文」。

國民黨副主席季麟連因不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購版本，日前在中常會表明「建議開除黨籍」掀起內鬨，惹怒趙少康，更讓盧秀燕、侯友宜、前國民黨主席朱立倫子弟兵凌濤等相繼表態不挺「鄭版」軍購。

趙曉慧直指，只要韓國瑜站隊「反鄭勢力」或維持議事中立，軍購案怎麼處理，立法院長的權力絕對高於國民黨黨鞭。如果韓國瑜想「放水」讓軍購案過關，他可以拒絕出席傅崐萁主導的黨政協調會，並利用議事中立的立場，在協商時主動往行政院的版本靠攏。

現在鄭麗文是「紅統」代表，也是藍營地方選舉的票房毒藥。當年洪秀柱擔任黨主席時，因極度親中慘遭「換柱」，若盧秀燕、侯友宜、朱立倫聯手趙少康的戰鬥藍和韓國瑜的立院系統，繞過鄭與傅，直接在立法院通過「8000億版」或行政院版的軍購案，一旦鄭在立法院失去控制權，她威望將會瞬間崩盤，屆時將上演「倒鄭」戲碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法