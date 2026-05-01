白營挺徐欣瑩、藍營讓竹北？ 林啟賢反對：非民主機制

民眾黨新竹縣議員林碩彥（左起依序往右）就藍白合，倡議新竹縣長和竹北市長2選戰綁定、交換，國民黨竹北市代會主席林啟賢不認同，認為這非民主機制，民眾黨創黨主席柯文哲、新竹黨部主委邱臣遠則不受訪置評。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長選舉藍白將會如何合作，真的會如民眾黨新竹縣議員林碩彥所倡議的：把新竹縣長、竹北市長2個選戰綁定，白軍支持藍營提名的縣長候選人徐欣瑩，藍營禮讓白軍進攻竹北市公所？國民黨籍竹北市代會主席林啟賢本身也將爭取提名改選市長，他直言反對前述交換概念，因為並非民主機制。

林啟賢說，目前藍、白雙方已表態或浮出要選竹北市長的人才可謂濟濟，但他不認同「民眾黨挺國民黨徐欣瑩選縣長，國民黨禮讓民眾黨選竹北市長」的說法，因為這並非民主機制，甚至可能損害到國民黨的聲譽。

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林啟賢認為國民黨依舊要循黨內初選機制推出人選，再透過藍白雙方協調，共推最強人選，讓國民黨重新執政竹北市。畢竟選戰應以「團結勝選」為重，候選人應尊重體制，更不可因一時意氣而脫黨參選。

林碩彥則說，藍白合作並非現在才發酵，去年就已經開始有所合作，但他強調雙方的合作應公開透明協調。他和國民黨已宣布、或表態要選竹北市長的幾個議員們都是議會同事，彼此早有「不互相競爭」的默契，至於政黨間的競爭，他認為應是「展現誰更適合」的正面關係，透過公開透明的協調，而非「由上而下」的指派。

林碩彥從國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科處獲悉，國民黨還是會先進行黨內初選產生人選，那初選後是否再跟民眾黨做一個競爭？還是共同推出一個候選人？這可能就要等民眾黨中央進行政黨間的協調後再做決定。

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