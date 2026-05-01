蘇巧慧爭取「癌症新藥基金」病友協會曝她成功擔任「轉譯者」

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1）日推出第三支「醫界為巧慧加油」短影音，這一集由台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶分享蘇巧慧為癌症病友成功爭取設置「癌症新藥基金」的過程。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1）日推出第三支「醫界為巧慧加油」短影音，這一集由台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶分享蘇巧慧為癌症病友成功爭取設置「癌症新藥基金」的過程。潘怡伶也在影片中感謝蘇巧慧擔任「轉譯者」，實際出席台灣年輕病友協會舉辦的多場記者會、公聽會，進一步將病友的訴求轉譯為政府可以理解的語言，讓更多有利病友的政策得以順利實施。

蘇巧慧表示，曾有罹癌民眾向她反映因為癌症治療藥物昂貴而陷入困境，因此她從2022年起和台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會共同倡議癌症新藥基金，並成功爭取於去年上路，施行首年成功幫助1萬2千多名癌症病友取得癌症新藥，迄今已編列逾百億元專屬預算確保穩定運作；她也根據病友心聲持續與行政部門溝通，使衛生福利部參考英國經驗，透過「平行審查制度」加速癌症新藥取得藥證，並納入健保的行政效率，目前已有36項癌症新藥或癌症藥物擴增為給付項目。

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蘇巧慧說，總統賴清德總統已明確承諾癌症新藥預算將「用多少、補多少」，若未來她有機會擔任市長，也會持續朝向醫療平權的願景邁進。

潘怡伶指出，病友團體已經推動癌症新藥基金多年，也不斷反映癌症藥物的高昂價格往往讓病友失去治療的意志，政府雖然知道病友需要協助，有時卻不知道從何幫忙起，因此她非常感謝蘇巧慧擔任「轉譯者」的角色，成功推動癌症新藥基金，對病友完成實質的幫助。

潘怡伶說，蘇巧慧願意認真地和行政部門一起思考如何解決病友遇到的問題，讓她感受到蘇巧慧的真誠，期許未來她有機會擔任新北市長，為更多市民服務。

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