李四川喊路平燈亮水溝通 網諷：聽說藍營連續執政新北20年？

粉專「Mr.柯學先生」今發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

國民黨新北市長參選人李四川近日出席新北市汽車貨運商業同業公會會員大會，，致詞時大談基層建設規劃。李四川指出，貨運業者最擔心的就是路不平、塞車及卸貨空間不足，並強調這正是他的專業領域，期許年底回到市府後，能落實「路平、燈亮、水溝通」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」揶揄地說「笑死！老四川是在拆侯友宜的台喔？」

粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附圖狠酸，圖卡顯示「老四川：我要讓新北路平、燈亮、水溝通！」下方侯友宜則被設計對白稱「……你陰我？」，接著「Mr.柯學先生」酸說「所以現在新北是路爛、燈滅、水溝塞嗎？」

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一名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」轉發相關新聞指出，「國民黨長期執政20幾年，我們老人川伯還在路平燈亮水溝通？可見國民黨根本沒好好治理新北，最會做事的川伯都說話了！其實這話猛然一聽我還以為韓導來了，川伯形象已經夠老了，還這種老派的言論」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「聽說藍的連續執政新北20年？」、「猴猴籠某揍歹擠」、「國民黨讓新北浪費了這些年喔，要不要換黨做做看」。

國民黨新北市長參選人李四川。（記者黃政嘉攝）

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