被高嘉瑜當面「陰陽」？沈伯洋：會極力爭取一起掛看板

沈伯洋今前往松山霞海城隍廟參加活動。（記者甘孟霖攝）

民進黨籍立委沈伯洋4月29日前往民進黨台北市黨部，與參選議員的新人們合體零食會。不過，國民黨北市議員參選人陳冠安指出，民進黨北市議員參選人高嘉瑜竟當面反串暗酸「陰陽」沈伯洋。對此，沈伯洋今（5月1日）回應幽默說，會極力爭取與台大學姐高嘉瑜一起掛看板，並開玩笑說之前沒剪頭髮，大概要佔據一半看板面積。

陳冠安昨於臉書發文指，高嘉瑜向大眾推薦沈伯洋懂漫畫、體育好，又有音樂造詣，似乎是想不到沈的優點，然後就把別人講過的幹話再講一次，然後竟然還說沈伯洋有血有肉，大家可以看到，這到底是在罵蔣萬安還是暗酸沈伯洋？此外，高還說沈伯洋是平民出身，沒有一出生就當立委當市長；這也讓陳冠安譏諷，實在有夠高級酸，五分埔大地主後代的沈伯洋沒經過選舉，第一次當公職就是不分區第一名，然後第一次選公職，就直攻台北市長，還真是有夠平民的呢，「高到底是在捧沈伯洋，還是把黑熊被公眾質疑的傷疤全部都掀出來」？

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沈伯洋今至松山霞海城隍廟參香發壽桃，對於藍營解讀高嘉瑜「陰陽」他，沈伯洋說，他與高嘉瑜其實認識非常久了，高對他的興趣還有過去其實知之甚詳，所以他完全沒有感覺到自己被酸，他也會跟高嘉瑜一起奮鬥。

媒體問，會期待跟高合掛看板？沈伯洋說，當然，因為高嘉瑜之前比較習慣獨立掛看板，而他之前的頭髮可能會佔去看板一半的面積，會有點不好意思，現在剪了頭髮之後，會極力爭取，「希望學姐可以跟我一起掛」。

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