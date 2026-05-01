稱不介入藍營內訌 黃國昌：美若當台灣是盟友 就快公布第二波軍售

民眾黨主席黃國昌今（1）日出席「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」民眾黨五一勞動論壇並致詞。（記者叢昌瑾攝）

立法院續商行政院1.25兆國防特別條例草案，因「川習會」將臨，外界關注國會能否如期通過法案；然國民黨團日前黨團大會卻再爆內訌，部分立委不滿黨中央要求支持「3800+N」版本，副主席季麟連更揚言開除立法院長韓國瑜。對此，民眾黨主席黃國昌強調不干預他黨運作，更喊話美方若當台灣是盟友，「就趕快宣布第二波軍購內容」。

立法院國民黨團日前召開黨團大會，針對黨版軍購條例進行討論，外界原預期針對美方預告第二波約140億美元（約新台幣4423億元）軍售，藍營可望將預算上限提高8千億元，然傳出黨中央持續遊說支持「3800億+N」版本，引發部分立委不滿；副主席季麟連更揚言開除立法院長黨籍，引發政壇關注。

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今日適逢五一勞動節，台灣民眾黨舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」論壇，黨主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

被問及是否有與藍營溝通？黃國昌強調，國民黨黨內民主程序，他不太適合過度介入，彼此作為獨立政黨，不相干涉是最基本的原則；但他重申，軍方光是對美軍購一項M109A7自走砲金額，可以從國防部的1375億、發價書的810億，再到政府採購網的700多億，這中間逾500億落差，「到底是憑什麼說1.25兆一塊錢都不能少？」重申立委不分黨派都應確實監督。

對於美方態度，他認為，若AIT和多位美國議員來台呼籲我們支持軍購、華府的行政與立法部門有這麼高的共識，那最好的方法就是「趕快宣布第二波軍購的內容跟項目嘛」，而非刻意壓到川習會之後，更質疑這樣「符合『台美關係堅若磐石』嗎？」喊話美方真心把台灣當成民主盟友，而非美中對弈時的談判籌碼。

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