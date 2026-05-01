國民黨新北板橋區議員初選結果揭曉 周韋翰、「朱家軍」鄧凱勛出線

國民黨新北市第五選區（板橋）市議員初選民調結果今出爐，由周韋翰、鄧凱勛通過初選。（圖由國民黨新北市黨部提供）

國民黨新北市第五選區（板橋）市議員初選民調結果今出爐，國民黨新北市黨部公布，新北市議員周勝考之子周韋翰民調為68.834％、鄧凱勛為48.171％、陳金華為9.205％，最終由周韋翰及鄧凱勛通過初選。

國民黨新北市黨部指出，國民黨新北市議員第五選區提名5席，含女性保障1席，除現任登記議員外，尚有2席提名空間，登記參選人計有周韋翰、陳金華、鄧凱勛3人，已於4月28日至30日進行3天的全民調初選。

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國民黨新北市黨部表示，今早10點於新北市黨部公開拆封民調結果，經統計結果顯示，依序為周韋翰同志68.834％、鄧凱勛同志48.171％、陳金華同志9.205％。

周韋翰在臉書粉專發表感言，他說，非常感謝板橋朋友的支持與信任，「民調不是終點，而是責任的開始」，每一份期待，都是他繼續向前的力量，他會一步一腳印，扛起責任、守護板橋，不辜負大家的託付。

鄧凱勛在臉書粉專發表通過初選感言，他提到，初選順利過關，謝謝所有板橋市民好朋友的支持，他特別感謝最挺年輕世代的國民黨前主席朱立倫，讓他有機會一路在黨中央歷練、用心栽培支持他參與市議員選舉，也感謝國民黨新北市長參選人李四川的全力相挺，他未來也會繼續努力成為「川伯」的最強麥克風手。

鄧凱勛說，他也謝謝周韋翰和陳金華一起完成一場從頭到尾都是君子之爭的初選，讓這場初選別具意義。他說，他沒有豐沛的資源，但絕對有年輕人獨有的拚勁，以及想要為大家服務的決心，「今天對我來說只是開始，我拿到了代表國民黨出戰的門票，接下來的大選，才是真正的挑戰」，他一定會用盡全力爭取更多市民好朋友的認同，為國民黨守住關鍵一席。

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