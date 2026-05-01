宜蘭四大總工會力挺 林國漳端勞工五大政見

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）今天在宜蘭四大總工會力挺下，端出「勞工五大有感政見」。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（5/1）日在宜蘭四大總工會力挺下，端出「勞工五大有感政見」，除針對輪班與長工時勞工，加碼3千元健檢補助外，還擬增設勞工活動中心，並創中高齡勞工AI職訓課程，以及引導企業加薪，要以實質配套作後盾，讓宜蘭勞動力在數位時代「與時俱進！」

宜蘭縣總工會理事長蔣嘉峰及副理事長李志瀚、職業總工會理事長李永棟、勞工團體聯盟理事長邱聰寶及常務理事陳俊賢、產業總工會常務理事兼全國水泥企業工會聯合會理事長陳為泓等人，今天共同為林國漳站台，宣示將全面提升宜蘭勞動環境。

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林國漳說，未來將設置勞工活動中心，提供休憩、進修及住宿空間，強化歸屬感與休閒品質，若企業提供的薪資待遇或勞動條件優於同業，在參與政府公共工程招標時將獲加分，以此引導企業主主動為勞工加薪。

他說，另會擴大表揚百工百業職人提升榮譽感，也為中高齡勞工開辦AI職訓課程，協助掌握數位工具，針對高工時、輪班等辛苦勞工，額外補助3千元健檢費用，落實預防醫學。

蔣嘉峰說，肯定林國漳未來想要「興建勞工活動中心」與「擴大辦理百工百業職人獎」，將能給基層勞工應有的尊嚴與場域。陳為泓則說，「政府採購納薪資評分」與「中高齡AI實務課程」，除解決低薪問題，也讓資深員工在數位時代不脫節。

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