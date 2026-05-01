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    首頁 > 政治

    鄭麗文喊「盼見川普」 黃國昌稱是好事

    2026/05/01 11:18 記者陳治程／台北報導
    民眾黨主席黃國昌今（1）日出席「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」民眾黨五一勞動論壇，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨主席黃國昌今（1）日出席「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」民眾黨五一勞動論壇，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文昨接受《彭博新聞》專訪時直言，訪美希望拜會的最高層級，「如果可能的話，當然是川普總統」，並藉此傳達兩岸和平穩定的訊息，更期望川普能公開反對台獨，引發討論。對此，民眾黨主席黃國昌今回應，他樂見國內政黨領袖能與美方交換意見、厚實台美關係；更強調台灣不應夾在大國間迎合他人意志，而是以台灣利益優先。

    國民黨主席鄭麗文上月先是前往中國會面中共總書記習近平，近期更規劃訪美，並在接受外媒《彭博新聞》專訪時，表態期望能見到美國總統川普，傳達「川習會」後所凝聚的兩岸和平共識，並樂觀認為若兩國領導人能累積彼此的善意跟互信，對全世界都非常重要。

    今日適逢五一勞動節，台灣民眾黨舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」論壇，黨主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

    對於鄭訪美期望，黃國昌表示，政黨領袖訪美能拓展台灣國際外交空間、建立良好溝通管道，讓台美關係更厚實，「這個都是好事啦」；實際內容方面，他指出，特別在台美ART方面，由於政府目前尚未將條文送到國會，而其衍生的馬鈴薯、花生等議題，這些有助增加台灣人民權益的保障內容，都是國內各政黨領袖與美方人士交流時，能溝通交換意見的重點及場域。

    針對鄭麗文想拜會川普、並希望他公開表態「反對台灣獨立」，增進兩岸互信一事，黃回應，台灣過去一直處於兩大國之間、局面非常困難，呼籲朝野共同努力「以小搏大」：他強調，美國過去基於國家利益所信奉的「One China Policy」（一中政策）與「One China Principle」（一中原則）不同，而這也提醒我們要爭取台灣人民最大利益，而非一昧迎合他國意志。

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