李四川遭蘇巧慧急起直追至「誤差範圍」！黃暐瀚曝最大原因

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

新北藍白合落幕，由國民黨李四川披掛出征新北市長選戰。資深媒體人黃暐瀚指出，原本一路領先的李四川，竟被民進黨新北市長參選人蘇巧慧急起直追進到「誤差範圍」。讓他疑惑：「候選人本身的策略方向，是否正確呢？」

黃暐瀚今日在臉書發文指出，李四川宣布參選之後，他看到李四川競選團隊，幫李設計了到新北各區「吃喝拍片」，帶他到「華翠大橋」去「滑脆」，極其明顯地，是想增加李四川的「新鮮感」與「年輕人喜好度」。

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然而，黃暐瀚質疑，原本在新北「一馬當先」的李四川，卻反而在過去兩個月被蘇巧慧急起直追，進到「誤差範圍」。除了黨中央兩岸路線的影響之外，候選人本身的策略方向，是否正確。

黃暐瀚說，在他看來，李四川就是「工程川」，他最強的樣態，就是「工程專業」的樣子。如同侯友宜就是「警察宜」，安居樂業好生活的形象，讓他連續兩次新北獨走，對手看不到車尾燈。他表示，「工程川」才是最強的李四川。不是「吃喝川」，也不是「年輕川」，更不是「滑脆川」。「所以，何必要刻意改變李四川原本的樣子呢？」

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