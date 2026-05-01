起底中共對日「5+1劇本」 3000假帳號狂黑高市早苗踢鐵板

日本眾議院選舉期間，Japan Nexus Intelligence在社群媒體X偵測到約3000個假帳號。（法新社資料照）

台日共同面對境外勢力認知作戰威脅，專精網路訊息分析的日本公司Nexus Intelligence執行長高森雅和，剖析日本面臨的「5+1劇本」，從煽動琉球獨立、吹噓中國軍力到對日本首相高市早苗的個人攻擊等無孔不入。不過，即便選前面臨3000個假帳號圍攻，高市仍大獲全勝，顯示社群操弄未必能實質動搖選民的投票意向。

高森雅和近日在一場簡報會上分析日本面對的資訊操弄「5+1劇本」，主題一是「琉球獨立」，境外勢力透過強調沖繩與中國在歷史、文化、經濟的連結，推銷「沖繩是被日本分割走、沖繩不是日本」的觀念。主題二是針對「在日美軍基地」，透過放大軍民衝突煽動當地情緒，尤其沖繩9月將舉行地方選舉，對中國也是個大好機會。

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高森接著說，主題三是聚焦「軍事力量」，核心論述定調為「中國非常強大、日本和台灣很弱小」，並以數據和圖像輔助訊息操作，比如軍艦、飛機、士兵的數量等，建立台日居於劣勢的負面形象。

高森指出，主題四是「高市早苗」，相關敘事指控高市正向右翼靠攏，並將對中關係演變為個人化的批判，談論軍事議題相對單純，但經濟議題很複雜，一旦日本和中國出現矛盾，部分日商領導層會產生擔憂，進而在社會或網路上形成「不要反中」的意見，日本是重視言論自由的民主國家，這類敘事對中國是個巨大的突破口。

主題五是「社會議題」，高森表示，相關敘事聚焦族群、高齡化社會、放大年輕人面臨的社會問題，藉此煽動社會的不滿。此外，當重大災難發生時，就會有訊息操作帶風向，指控政府沒有好好幫助人民、製造負面論述，「災難」也是必須注意的「加一」主題。

高森指出，今年初日本眾議院改選期間，Nexus Intelligence在X平台偵測到3000個攻擊高市的假帳號，但高市依然勝選，代表社群媒體上的訊息操作，未必能有效影響現實世界，實質轉化為投票行為。他進一步分析，訊息攻擊的目標是反高市，但日本社會大多主張「我們要創造歷史、支持第一位女首相」，多數人非常支持高市早苗。

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