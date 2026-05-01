日專家示警：「機器人炸彈」帶風向 中俄改打「真假混合」心理戰

Nexus Intelligence 執行長高森雅和示警，中國與俄羅斯的攻擊手法正轉向真假難辨的「混合式敘事」。（美聯社資料照）

日本情報專家、Japan Nexus Intelligence 執行長高森雅和示警，中國與俄羅斯的攻擊手法正轉向真假難辨的「混合式敘事」，摻雜「部分事實」或「誤導性內容」隱藏在日常討論中，並利用「機器人炸彈」四處帶風向；他直言，對抗資訊攻擊「不能像消防車一樣四處滅火」，只澄清眼前假訊息，要發展預測性分析、建立反制敘事，從心理層面建立社會的防禦韌性。

高森近日在一場簡報會上分析，過去政府與企業多著重偵測錯假資訊，但是現在，中俄的認知操作不再採取百分百造假，而是有時使用誤導性內容、有時是部分事實的「混合式敘事」，且隱藏在日常討論中，隨著AI人工智慧的發展，相關操作已經能精準運用日文的短句或Hashtag（主題標籤），避免非母語人士常見的語法破綻，變得更自然。

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高森表示，日本近期發現「機器人炸彈（bot bomb）」現象，AI只要偵測到貼文有預設關鍵字，就會根據既定論述自動生成大量留言，短時間炒熱話題，相關操作背後往往存在明顯的協同行為，透過大量同時成立，個人檔案與貼文雷同的可疑帳號，在跨平台間宣傳擴散。

高森揭露，中方也常利用語言障礙進行「隔離實驗」，類似的技巧和題目會在不同國家間重複使用，例如在台灣測試某種關於「沖繩獨立」的特定敘事，確認效果良好後，再轉譯成日文對日本實施。

高森認為，單靠技術不能解決問題，事後闢謠往往已經太遲了，迎戰訊息攻擊的核心是「心理層面」的判讀能力。他建議，必須理解攻擊的模式，發展預測性分析並建立反制敘事，同時透過跨境共享數據，揭露隱藏在不同語言背後的「單一指揮鏈」，為此他們也持續強化與國際NGO的夥伴關係。

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