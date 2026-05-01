台日同上演「挑釁中國」劇本！日專家提致命傷：別只像消防車四處滅火

高森雅和指出，台灣和日本在軍是議題面臨的攻擊模式高度相似，境外實力積極形塑「中國強」、台日居於劣勢的負面形象。（圖由高森雅和提供）

台灣與日本應對境外認知作戰，正面臨相似的威脅。日本情報專家、Nexus Intelligence 執行長高森雅和指出，日本在選舉期間，「對中關係」常成為操弄核心，甚至有國內政黨指控政府「挑釁」中國，模式與台灣高度相似，「唯一不同或許只有語言」；他提醒，對抗認知戰不能像消防車一樣四處滅火，疲於奔命地澄清單一假訊息，必須轉向長期的預測性分析，從心理層面建立社會的防禦韌性。

高森雅和近日在一場簡報會上分析，台灣和日本在軍事議題上面臨的攻擊模式如出一轍，每逢選舉期間，「對中關係」經常成為日本社會被操弄的議題核心，國內部分政黨會主張中國很重要、不該採取對抗立場，甚至指控日本政府的防衛政策「太過挑釁」等，在經濟議題上，部分日商企業領導層會憂心日中關係出現矛盾，進而在社會或網路上形成「不要反中」的意見，兩國面臨的唯一不同「或許只有語言」。

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高森也觀察到，非常多媒體會協助「隱蔽地」傳遞中國官方訊息，將中國敘事慢慢地滲透進日本社群，老一輩對中國較為陌生，因此效果不彰，但年輕一代已成為鎖定目標，像他就讀高中的兒子，就曾收到學校的電子郵件，宣傳由中國政府贊助的上海、北京「領袖計畫」，顯示相關管道非常多元。

被問及台灣部分名嘴的言論常與中共敘事「不謀而合」，高森坦言，這是民主國家最大的弱點，即便是傾中言論也依然受言論自由的保障，政府或媒體不能僅因這些主張符合中國利益，就斷然貼上標籤，對威權體制國家來說，處理這些問題非常簡單，但對民主國家而言，就是個極其複雜的難題。

至於政府應該如何反制認知戰的攻訐？高森強調，日本政府也面臨同樣的困境，無法用直接、強硬的方式反制，目前的做法是加強與評論員、網紅、學者等意見領袖的日常溝通。不過，迎戰資訊攻擊必須制定長期策略，不能「像消防車一樣四處滅火」，今天澄清這則假消息、明天處理那則，必須轉向預測性分析，從心理層面建立防禦韌性，因此建立跨國資訊連結與資訊合作更顯重要。

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