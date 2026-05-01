「台獨」被中共不斷擴張 李忠憲：恐將墮入陷阱與統戰

國民黨立委葛如鈞稱，任何「消滅中華民國主權」的言論，包含主張台獨，應納入國安法管理。（資料照）

國民黨立委葛如鈞稱，任何「消滅中華民國主權」的言論，包含主張台獨，應納入國安法管理，引發議論。成大教授李忠憲則直言，最近有邏輯不太好的所謂科技立委在反台獨，他強調，社會大眾若無法區分「台獨」與「維持中華民國主權」的差異，恐將墮入中共的語言陷阱與統戰策略。

李忠憲指出，「台獨」原始語境是指建立新國家取代中華民國，而「維持中華民國主權」則是守護現有國家不被消滅。一個是「要變成什麼」，一個是「繼續是什麼」，兩者在邏輯上根本無法畫上等號。他直言，將這兩件事混為一談並非政治立場不同，而是基本的邏輯概念早已「壞掉」。

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目前台灣社會面臨的危機，在於「台獨」一詞被中共刻意不斷擴張。李忠憲分析，只要不接受中國統治、主張中華民國主權、或認為台灣不是中國的一部分，通通都被中共貼上「台獨」標籤。當標籤可以無限擴張時，它就不再是用來理解世界的分類工具，而是用來劃分敵我的工具。

李忠憲呼籲應精確區分「維持現狀」、「維持中華民國主權」與「反併吞」等概念。維持現狀、反併吞被中國定義成台獨的時候，台獨就是護身符。當「維持現狀」與「反併吞」都被定義成台獨時，「台獨」就不再是一種立場，而是一種工具。

李忠憲示警，當一個社會開始用模糊的詞，去涵蓋所有不喜歡的立場時，接下來會發生什麼，其實不難想像。「搞不清台獨是甚麼，就變成中國的宣傳統戰併吞工具！」

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https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/5420875

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