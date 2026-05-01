藍營軍購內鬨！稱傅崐萁未預設立場 邱鎮軍籲綠營「這樣做」有機會共識

國民黨立委邱鎮軍表示，傅並未預設特定立場，傳言純屬政治解讀，並批評民進黨藉機轉移焦點，強調軍購爭議關鍵在結構，若扣除「商購」，純就軍售範圍來看，藍綠仍有機會形成共識。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億元軍購，甚至在中常會上拋出開除黨籍說法，引發關注；另有傳言指「3800億元＋N」為總召傅崐萁支持的版本。對此，藍委邱鎮軍表示，傅並未預設特定立場，傳言純屬政治解讀，並批評民進黨藉機轉移焦點，強調軍購爭議關鍵在結構，若扣除「商購」，純就軍售範圍來看，藍綠仍有機會形成共識。

邱鎮軍指出，黨內的軍購討論出現了一些插曲，顯然有人想利用這些，來轉移近期因為關稅談判引發的爭議，但他認為，談判代價才是大家真正該注意的地方，目前有些縣市已經開始在盤點，美國產品零關稅叩關後對地方農民的衝擊；如果按照這次畫押回來的MOU跟ART執行，那受到的影響絕對不只有這樣。

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邱鎮軍表示，至於黨內兩場軍購討論會議他都在場，傅崐萁從頭到尾都沒有預設特定立場，而是讓在場委員有充分空間交換意見，「現在傳出他屬意特定版本，這與實際會議內容完全不符，純粹是過度延伸的政治解讀。」

邱鎮軍也說，回到預算本身，國民黨內部討論的「3800億元＋Ｎ」與8000億元，在總規模上並沒有根本差異，重點都在於「如何把資源精準投入戰力」，如果民進黨願意把院版「商購」部分扣除，純就「軍購」範圍來看，藍綠是有機會形成共識的，所以問題的關鍵不在於數字，而在於「結構」。

邱鎮軍直言，為什麼民進黨政府一定要執著於1.25兆元的總體編列？其中各項支出的分類、優先順序，及與實際戰力的對應關係，還有跟美方說法出入原因，至今還是說不清楚。「我們堅持，重大國防預算，本來就該經得起檢視，越是規模龐大，越需要清楚的結構與說明，而不是用一個整體數字來規避細節。」

邱鎮軍呼籲，民進黨政府與其利用插曲轉移焦點，請誠實把你們的版本好好講清楚，更重要的是對於這場關稅談判背後的代價，必須清楚給全民一個交代。

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