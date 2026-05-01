沈伯洋出席松山霞海城隍廟發壽桃 民眾早早排隊等候搶拍合照

沈伯洋今一早到松山霞海城隍廟發壽桃，民眾熱情握手、合照。（記者甘孟霖攝）

今天（5月1日）是勞動節，同時也是農曆3月15日「武財神」趙公明聖誕，近期代表民進黨出征台北市長呼聲頗高的立委沈伯洋前往松山霞海城隍廟參與「武財神聖誕祝壽法會」，點燈祈福臺北市風調雨順、國泰民安，現場更發放壽桃給民眾分享福氣。許多民眾一早就來排隊等候，還有支持者搶著與沈伯洋合照，人氣頗高。

沈伯洋8點半來到松山霞海城隍廟參香後致詞表示，今天來松山霞海城隍廟很開心，自己從小就是在這附近長大，常常在附近奔跑，也受到城隍爺的庇佑一路平安長大，今天來也希望財神能讓我們經濟成長的果實，不斷地往上。

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他說，今天也是五一勞動節，希望全民都能夠分享經濟成長的果實，也讓我們能國泰民安，讓全民享受到現在一路往上成長、與世界接軌的現狀；他也提到，現在我們還是面臨各式各樣國際情勢的威脅，我們也都應該向廟宇學習，作為信仰的中心，與社區連結，松山霞海城隍廟也不斷熱心公益事業，給予學童協助等，這些事都是讓社區能夠往上成長的關鍵。我們必須要向主委、城隍廟學習，要繼續延續信仰中心與精神，讓我們的這個社區更好，讓台北更好，也讓我們這個國家更好，讓我們一起團結，也才能夠抵禦威脅，也能夠國泰民安。

今日活動開始前，就有大批信眾排隊等待發壽桃，還有許多人是特地來向沈伯洋加油打氣，更有人拿出手機與沈伯洋合照，沈也大方應許，祝福民眾平安健康。

松山霞海城隍廟指出，相傳武財神聖誕是求財賜福好日子，一大早不少股民上班族、房仲保險業就排隊搶號碼牌，為了就是提早卡位補財庫，人潮擠爆城隍廟，工作人員忙得不可開交；今年大年初五，松山霞海城隍廟舉行接財神開工科儀，並抽出台灣「國家經濟財運籤」，結果抽中第六十籤「上上籤」；近期台股也幾度衝上4萬點大關，不少信徒大喊「財神爺真靈驗」，相傳武財神愛喝酒，廟方也發現信徒因股市賺錢，還願88瓶高粱酒、上百顆壽桃，恭祝武財神聖誕千秋！民眾求偏財也超夯，不少信眾用雞蛋參拜虎爺，祝壽當天，廟方貼心將這些供品煮成茶葉蛋，分享虎爺的財運福氣給信眾。

沈伯洋今一早到松山霞海城隍廟發壽桃，民眾熱情握手、合照。（記者甘孟霖攝）

沈伯洋今一早到松山霞海城隍廟發壽桃。（記者甘孟霖攝）

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