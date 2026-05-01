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    首頁 > 政治

    打造南投首台行動醫療車 温世政：盼翻轉偏鄉醫療困境

    2026/05/01 09:25 記者陳政宇／台北報導
    民進黨南投縣長參選人温世政近日在民進黨網路節目《訂閱好人才》，分享投身公共服務的初心。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

    民進黨南投縣長參選人温世政近日在民進黨網路節目《訂閱好人才》，分享投身公共服務的初心。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

    「行醫一次救一人，當好的父母官，一次可以幫助更多人。」牙醫出身的民進黨南投縣長參選人温世政近日在民進黨網路節目《訂閱好人才》，分享投身公共服務的初心，也首度帶著鏡頭走回兒時上學路。温笑著回憶，「導師就住隔壁，遲到還會直接敲家門告狀，馬上就被修理！」拍攝途中，還巧遇40多年前的鄰居，對方一見面便笑稱他「一樣帥」。

    在醫療問題上，温世政表示，過去擔任新北市牙醫師公會理事長期間，累積推動義診與整合醫療資源經驗，也成功籌設行動醫療車。如今他將這套模式帶回南投，催生全縣首台行動醫療車，除配備完整診療設備，更結合遠端視訊系統，讓醫院端與車上醫師即時連線，以去中心化概念打造最便民的「前進醫院」，盼讓偏鄉民眾不必再為就醫長途奔波。

    拍攝空檔，温世政特地前往在地飲料店購買充滿南投味的百香青茶。他提到，全台約八成百香果來自埔里，名間、魚池等地好茶也遠近馳名。來到魚池茶園與返鄉青年阿瑋對談時，談及南投茶產業行銷與轉型，温世政以紐西蘭奇異果品牌Zespri（佳沛）為例，提出「農民入股、政府整合行銷」構想，期待協助南投優質農產走向品牌化與國際化。

    面對外界常以「政治版圖太藍」形容南投，温世政以標語「We are surrounded」回應，強調自己有信心突圍。近期走訪基層時，他接獲茶農反映因降雨不足導致茶苗生長緩慢，隨即邀請農業部會勘，並在3天內研議出補助方案，也讓他更加體會投入政治的意義。

    民進黨今（1日）說明，温世政是土生土長的草屯囡仔，畢業於炎峰國小、草屯國中，後取得牙醫國考榜首，赴英國牛津大學進修精準醫學，成為國際口腔植體專科學會最高院士，學經歷超群。921震災時，他以軍醫身分返鄉救援，立下回饋家鄉志向。從白手起家創立牙醫集團，到推動偏鄉醫療與公益服務，温世政盼以專業歷練，為南投帶來更多改變。

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