美退將讚台為模範盟友 籲川習會前通過國防特別預算

美退役海軍少將蒙哥馬利4月30日出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）舉辦的研討會，他表示，台灣是美國模範盟友，並呼籲台灣各政黨在川習會前通過國防特別預算。（中央社）

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國退役海軍少將蒙哥馬利今天表示，台灣是美國模範盟友，政府規劃逐步提升國防預算；他並呼籲台灣各政黨在川習會前通過國防特別預算，「沒有國防預算就無法嚇阻中國」。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天舉辦研討會，討論台灣面臨日益嚴重的威脅及其提升防禦能力的作為，其中一個場次邀請蒙哥馬利（Mark Montgomery）及美國國防部（現稱戰爭部）前亞太助理部長葛瑞格森（Wallace Gregson）與談。

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被問及台灣國防特別預算議題，現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利表示，台灣需要反介入裝備，也需要高階裝備，「這是一項好的預算」，他對預算遭到國民黨反對而感到失望。

他指出，台灣各政黨必須動起來，「如果他們聰明的話，就應該在5月14日之前搞定」，台灣不需要成為川習會的議程。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日赴中國訪問，並與習近平舉行峰會。儘管蒙哥馬利不認為川普會在台灣議題上做出讓步，但若台灣未能在川習會前通過國防特別預算、提高軍費支出，那就是讓自己被放上「菜單」，成為被討論的對象。

蒙哥馬利還說，如果國民黨主席鄭麗文被她先前的訪中行蒙蔽雙眼，以至於認為台灣出現在美中會談的「菜單」是好事，那她就沒在為台灣著想。若她繼續阻擋國防預算，就沒在維護台灣的國家安全，也對台美關係毫無助益。

他強調：「沒有國防預算，就無法嚇阻中國。」

總統賴清德去年提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算以抗衡中國，但遭到國民黨為首的在野陣營阻撓，推動金額規模縮減的國民黨版提案。目前國防特別條例草案尚待立法院朝野協商。

鄭麗文近期接受彭博新聞專訪表示，國民黨完全支持對美軍購，但對於沒有內容的部分不可能空白授權；只要美方後續發價書一到，一定第一時間進入國會審查，不會有任何延宕阻擋。

此外，蒙哥馬利也稱讚台灣為美國的「模範盟友」，台灣向美出售大量晶片，「是美國經濟的靈魂」，包括家電用品、甚至武器系統所需的晶片，許多都來自台灣。

不僅如此，他指出，台灣已和美國簽署貿易協定，承諾擴大對美投資，包括台灣廠商將自主投資2500億美元及由政府提供2500億美元信用保證。台灣政府也逐步提高國防預算，目前國防預算約占國內生產毛額（GDP）的3%，並承諾未來將增至5%。

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