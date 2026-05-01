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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪美求見川普 吳靜怡：只是為了個人政治走秀

    2026/05/01 09:38 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層，「如果可能的話，當然是川普總統」。她希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到美國總統川普的認同、支持。對此，媒體人吳靜怡表示，政治可以有立場，但不能沒有邏輯；外交可以有彈性，但絕不能沒有一致性。鄭麗文現在的操作，看似聰明，實則只是為了個人政治走秀。

    吳靜怡在臉書PO文表示，鄭麗文，妳到底是要對抗美國，還是要爭取美國？如果真的認為台灣不應過度依賴美國，為什麼還要主動向川普遞出橄欖枝？如果主張兩岸和平應優先於軍事強化，又如何說服華府妳是可信任的安全夥伴？當這兩條路線同時存在，結果只會讓兩邊都不信任。美方最重視的是一致性與可預測性，國民黨卻同時向北京示好、向華府喊話，這種「兩邊押寶」的策略，只會讓美方將國民黨視為安全承諾不穩定的政黨。

    吳靜怡指出，鄭麗文，妳這種矛盾訊號會直接衝擊台灣的國際信用！簡直是三八裝賢淑，鄭麗文一邊自毀國防安全的堡壘，一邊卻想去見極度信奉「實力外交」與「軍費分攤」的川普，這種操作在現實主義的國際賽局中完全不符邏輯。先見習近平、再喊想見川普，表面是「戰略自主」，實則暴露權力膨脹後的戰略自戀。她以為自己可以同時討好北京與華府，卻忘了國際政治最重視的從來不是花招，而是一致性、可信度與可預測性。

    吳靜怡直言，政治可以有立場，但不能沒有邏輯；外交可以有彈性，但絕不能沒有一致性。鄭麗文現在的操作，看似聰明，實則只是為了個人政治走秀。問題是，鄭麗文妳以為妳是誰？川普不會理妳，但妳卻把台灣的臉，丟大了。

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