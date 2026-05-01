印太仍是核心利益 美前國防高層：台灣應從伊朗衝突看防空投資價值

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受「自由時報」專訪。（記者方瑋立攝）

針對外界質疑美國忙於應對伊朗局勢，是否能兼顧印太嚇阻，美國總統川普第一任期的前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨（30）日接受本報專訪時表示，美國可以「邊走路邊嚼口香糖」、同時處理多項任務。他指出，美軍中央司令部（CENTCOM）目前部署的兵力佔美軍總兵力比例很低，並警告任何企圖趁機佔便宜的對手「最好不要去測試美國的決心和能力」。

柯海諾受訪說，「我們可以同時做不只一件事，當然我們也不想被迫同時做多件事」，但美國已在伊朗、甚至委內瑞拉證明「有些事情只有我們做得到」，無論是在北京、莫斯科還是平壤，他們都應該注意這一點。

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至於印太是否仍是美國核心利益所在，柯海諾則強調「絕對是」。他說，從美國「國家安全戰略」到「國防戰略」，美國都明確提到要保持印太地區的自由與開放、確保第一島鏈強韌。他指出，美國在世界其他地方對中國的「朋友與夥伴」採取行動，也會在印太產生連帶效應。他舉例，並沒看到中國去幫助委內瑞拉或伊朗，而從委內瑞拉與伊朗手中的裝備來看，「他們從中國買的系統並沒有廣告宣傳的那麼好用」，這對印太具有嚇阻效果。

針對台灣可從中東局勢記取什麼教訓，柯海諾首先提醒，「伊朗的問題還沒結束，我們還有待觀察」，但他認為，即使把科技因素抽離，歸根究底所有的軍事衝突都是一場意志的考驗與較勁，美國在伊朗的軍事行動取得壓倒性成功，但能否成功達成政治目標仍待觀察，但軍事成功卻是政治目標的先決條件。

他並認為，雖然伊朗衝突沒有可直接套用到台灣的教訓，但有些「間接教訓」值得借鑑，如波斯灣國家世世代代投資正確的防禦裝備，因此能相對成功防禦伊朗的飛彈與無人機攻擊；以色列同樣在攔截飛彈、火箭與無人機上非常成功。他坦言「世界上沒有 100% 完美的解決方案」，總會有漏網之魚，但真正穿透防線的數量「非常、非常少」。

柯海諾也說，台灣政府所推出的國防特別預算，大舉投入整合防空、飛彈防禦，以及具備AI整合能力的C5ISR系統，加上對無人機、彈藥等國防產業的投資，皆是正確的方向。他形容，C5ISR是軍事能力的「大腦」，更是台灣在整合防空與飛彈防禦上的關鍵核心。

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