分析藍營軍購內鬨鄭麗文仍「毫髮無傷」 溫朗東：她更狠更願意配合中國

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，溫朗東發文指出，在這過程中鄭麗文的3800億版本毫髮無傷，傅崐萁仍在國會推動，而他認為國民黨之所以玩不過鄭麗文，是因為鄭麗文更狠，更不愛黨。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億元軍購，甚至在中常會上拋出開除黨籍說法，引發關注。名嘴溫朗東發文指出，在這過程中鄭麗文的3800億版本毫髮無傷，傅崐萁仍在國會推動，而他認為國民黨之所以玩不過鄭麗文，是因為鄭麗文更狠，更不愛黨，更願意配合中國做政黨轉型，他也直言不管是鄭麗文還是傅崐萁，都不在意國民黨主軸從「親中漸統，以拖待變，紅利先領」徹底轉成中共在台組織。

溫朗東在臉書發文指出，國民黨副主席季麟連嗆韓國瑜、徐巧芯，用黃復興黨部過往對韓、徐的動員恩情來情緒勒索，甚至揚言韓國瑜若支持8000億軍購是「賣黨求榮」，被韓國瑜、盧秀燕、趙少康聯手反撲，打得季麟連灰頭土臉，連帶也影響了鄭麗文的領導威信。

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溫朗東直言，不過鄭麗文的3800億版本毫髮無傷，傅崐萁仍在國會推動。季麟連得意忘形暴衝，鄭麗文失了面子，裡子未丟，反而提早促使了韓國瑜、盧秀燕為明年總統黨內提名結盟，以避免鄭麗文自己參選總統。溫朗東認為，國民黨被鄭麗文牢牢控制的情勢並未改變。

溫朗東表示，國民黨之所以玩不過鄭麗文，是因為鄭麗文更狠，更不愛黨，更願意配合中國做政黨轉型。中國從小粉紅到統戰高層，早看穿了國民黨人想要長期撈兩岸統戰紅利，推動統一效率低落，只想溫水煮青蛙。以習近平的視角來看，要溫水煮青蛙，各地統戰部門自己下去搞就行了，何必中間給國民黨撈一手？能做直營店，何必找個效率低落、手腳不乾淨的代理商？

溫朗東強調，中國要國民黨做的，是把台灣國防砍光、科技業移轉中國，是要把台灣用「涮」的，川燙五秒、閃電打擊，沒有搞什麼溫水細煮。鄭麗文看出了中國的需求，而她又非國民黨出身，她出身民進黨，也不愛民進黨，到了國民黨，也不愛國民黨，她在乎的是自己能爬多高，能否在政治的叢林法則下拿到實際利益。傅崐萁也一樣，不是國民黨出身，沒有包袱。

溫朗東直言，不管是鄭麗文還是傅崐萁，都不在意國民黨主軸從「親中漸統，以拖待變，紅利先領」徹底轉成中共在台組織。因此，鄭麗文能促成鄭習會，其他人做不到。

至於軍購要多少才合理？溫朗東表示，1.25兆台幣是美國認可的數字，美國不只是要保台灣，而是要保住整條第一島鏈。台灣晶片重要，地理位置也重要。台灣如果被中國併吞，中國輕易的就能把手伸到菲律賓、日本，造成國際民主秩序的巨大動盪。

針對解放軍如何實際操演、台灣如何防衛，溫朗東指出，美國軍方與智庫近年來有多份公開報告，上網可下載，裡面對於解放軍的打法、強弱勢有充分分析，最後得出的結論是：台灣必須有不對稱防衛能力，雖然軍事力小於中國，但透過大量的無人機、無人艇、自製彈藥，可以阻擋解放軍的登陸戰數天以上，直到美日聯防到來。而這些客觀分析，就是1.25兆元的基礎，也是8000億版本閹割掉的精華。

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