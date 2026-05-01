談台灣之盾 川普1.0國防高層：C5ISR是軍事能力的大腦

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受「自由時報」專訪。（記者方瑋立攝）

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨（30）日接受本報專訪指出，台灣的國防特別預算，「絕對代表台灣領導層意識到，過去所做的已經不夠了」。他點出整合防空與飛彈防禦、國防自主產業基礎、無人機系統，以及具備人工智慧整合能力的C5ISR系統，都是台灣需要的核心能力。他形容C5ISR系統就是軍事能力的「大腦」，沒有它「你真的就是在盲目射擊」。

柯海諾受訪說，基於中國威脅、解放軍能力的絕對進化，加上俄烏戰爭等世界衝突的教訓，台灣需要多樣化的防衛能力。他強調，台灣處境特別艱難，因為台軍今天在「平時/常態行動」中就需要監控控制空海域等傳統能力，但若萬一戰爭爆發，需要的又是另一類型系統，「平時用的東西，戰爭中可能就沒那麼實用」。因此，國防支出必須達到一定水準，才能應對各種不同情境。

請繼續往下閱讀...

針對採購方向，柯海諾坦言，整合防空與飛彈防禦「顯然是關鍵的」。他從烏克蘭與伊朗戰場的教訓出發，強調台灣作為島嶼，沒有像烏克蘭一樣有相鄰的「波蘭」可作為補給通道，「如果東西不在島上，你可能就拿不到」，因此必須大量囤積彈藥，並建立自主國防工業基礎。

他特別肯定台灣對無人機系統的重視，認為方向「非常正確」。考量解放軍與台灣國軍兵力絕對懸殊，台灣必須將空中、地面、水面、水下無人系統的作用發揮到極致。他並指出，台灣在科技領域具有競爭優勢，有機會與美國及其他國家公司合作，將台灣本土技術與國際合作結合，並在台灣本地進行製造，既強化國防，也是對自身經濟的投資，「我很難理解為什麼會有人反對」。

柯海諾在進入美國國防部以前，曾在諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）國際戰略部門、推動首筆10億美元等級C4ISR系統外銷盟友。針對台灣採購C5ISR重要性，他強調，任何成功的軍事行動都需要一個健全且具備備援能力的C5ISR系統，才能看清敵人動向、鎖定目標、指揮控制部隊，「這就像是你所有軍事能力，無論攻防的大腦」。

柯海諾直言，這絕對是台灣防空與飛彈防禦系統（台灣之盾）的核心。他舉例，美國在伊朗或紅海對付青年運動組織時，曾用價值數百萬美元的飛彈擊落成本只有數萬美元的無人機，「現在沒有人能承受這種消耗」，必須使用「正確類型」的彈藥對抗敵人火力，用愛國者飛彈打小型無人機是行不通的，「這是美國用慘痛代價換來的教訓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法