築間老闆發文扯政治遭炎上 王浩宇：把品質做好才是王道

築間餐飲從一位難求到年虧3.28億。（本報資料照）

台灣連鎖火鍋品牌「築間」餐飲從一位難求到年虧3.28億，並遭網友酸是「草店」，築間老闆林楷傑親自在社群發聲，宣稱自己沒有政治立場，也從未支持特定政黨；對此，掀起這波討論風潮的前桃園市議員王浩宇認為，政治因素影響不大，把品質做好才是王道！也有網友指「不要跟館長一樣老是將生意不好推給政治因素!」

目前已遷籍到高雄的王浩宇，前陣子在社群發文詢問「一位難求到年虧3.28億，台灣人為什麼不吃築間？」引發熱議，其中有網友指該店老闆是小草，不願去消費。築間老闆林楷傑昨天留言澄清說，人生從來沒有特定支持過哪個政黨，從小到大也從未參與過任何一次政黨活動，基層選舉時的政治獻金，候選人只要說的清楚怎樣打算為台灣或基隆服務，他都會合理支持。

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對此，王浩宇強調，築間去年真的虧很多，老闆在他臉書發文回應扯政治，結果瞬間被炎上。「其實政治因素真的影響不大，比如說雪坊優格，被台派抵制後，生意一樣是非常好的，因為人家真的品質很好」，他也舉自己創立的除臭襪、發熱衣品牌「好感未來」為例說，也是被小草抵制了10年以上，但仍然持續成長，重點是品質。

王浩宇認為，以前築間CP值很高，但現在進去，就是路邊一般的火鍋店，然後價格一般般，真的CP值很低，「把品質做好才是王道啊！」

網友也紛紛說「築間剛出來時很用心、好吃、服務佳，後來一直擴展，品牌一直成立，卻留不住顧客，經營方針真的可以好好檢視一下，經營管理佔90%、政治佔10%，老闆卻為那10%說明！」也有網友認為，生意不好的原因絕對不會是政治問題，曾幾何時覺得價位變貴但餐點卻沒有跟得上價位，漸漸就不吃了，「不要跟館長一樣老是將生意不好推給政治因素」。

築間餐飲集團總經理周秀花表示，發展過程中有許多不足之處，公司持續重視職場環境與餐點品質，網友意見已納入內部檢討與改善機制，將專注於營運優化與同仁支持，提供更友善的職場環境，更好的產品、服務、食品安全。

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