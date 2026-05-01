藍營軍購內亂蔣萬安靜悄悄？周軒諷：逃避雖然可恥但有用

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜（左）支持8000億軍購，嗆聲「開除黨籍」。周軒指出，先前說支持8000億軍購預算的台北市長蔣萬安（右）卻靜悄悄，一句話都沒有出聲，讓周軒諷刺「逃避雖然可恥但有用」。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，29日在黨內中常會上嗆，支持8000億元的軍購版本就是「賣黨求榮」，建請「開除黨籍」。雖然許多藍營人士給韓國瑜送暖，但政治工作者周軒指出，先前說支持8000億軍購預算的台北市長蔣萬安卻靜悄悄，一句話都沒有出聲，讓周軒諷刺「逃避雖然可恥但有用」。

周軒在臉書發文指出，國民黨集體給韓國瑜送暖，連主席鄭麗文都去底下留言，雖然被一群藍營支持者出征。但有一個人很低調，不講話也找不到他給韓院長的打氣留言，那個人叫做蔣萬安。

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周軒質疑，蔣萬安週四有公開行程，但居然只有行程本身的新聞，沒有其他的。蔣萬安說支持8000億軍購預算，可是韓國瑜也支持，可是當韓被季麟連嗆要開除黨籍，蔣萬安還是一句話都沒有出聲。

周軒分析，這是不是蔣萬安的戰術，不知道。不過「逃避雖然可恥但有用」，這倒是真的。

周軒在另一則發文也分享，新北市長侯友宜昨日重申兩年前競選總統的立場，強調國防預算不低於GDP 3％，與行政院提出的1.25兆元版本差不多。他表示「侯友宜這算是首度對軍購案明確表態，而且站到行政院這一邊了」。

周軒也直言，「那，我們就要問問他的國民黨後繼者，李四川了。川伯，你站哪一邊？」

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