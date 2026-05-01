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    首頁 > 政治

    季麟連嗆開除韓國瑜 沈慶京也有話說：藍營有些人自以為……

    2026/05/01 00:51 即時新聞／綜合報導
    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    國民黨副主席季麟連4月29日在黨內中常會上嗆，如果立法院長韓國瑜真的支持8000億元的軍購版本，那就是「賣黨求榮」，建請「開除黨籍」，結果引發黨內反彈。曾擔任過國民黨中常委的威京集團主席沈慶京也跳出來說話，直言「國民黨派系內鬥中，有些人自以為民意基礎強大，便目無法紀、極度膨脹。」

    最近傳出國民黨主席鄭麗文與黨團總召國民黨派系內鬥中，有些人自以為民意基礎強大，便目無法紀、極度膨脹。跟鄭麗文同一個鼻孔出氣的季麟連，對於韓國瑜私下表態支持8000億版本相當不滿，週三在中常會上發言「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」此話一出讓大批韓粉氣炸，多名藍委也相繼發聲力挺韓國瑜。

    沈慶京週四（4/30）也在臉書發長文提到此事，「政治人物，請節制你的權力！軍購特別條例正在立法院協商中，今天看到新聞報導國民黨副主席季麟連砲轟立法院院長韓國瑜，甚至揚言「開除黨籍」，這讓我深有感觸。政治人物無論黨派，一旦掌握權力，內心便容易過度膨脹，甚至到了「無法無天」的地步。這些政治人物分不清真正的利害關係，不惜違法亂紀，將個人或派系利益凌駕於人民權益之上。」

    接著沈慶京開始扯到京華城案，從指責台北郝龍斌市府如何打壓，到柯文哲第一任期的副市長林欽榮「惡搞」。瞎扯一堆後，沈慶京文末說：「我們常看見權力腐蝕人性，近期對美軍購案的爭議便是縮影。國民黨派系內鬥中，有些人自以為民意基礎強大，便目無法紀、極度膨脹。他們出於私心發言與決策，絲毫不考量公共利益。」

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