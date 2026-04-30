午宴唐鳳、劉柏君等無任所大使 林佳龍：感謝助台灣拓展外交空間

外交部長林佳龍今日午宴我國無任所大使，感謝無任所大使為外交工作打拚與貢獻，並就工作目標交換意見。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（30）日午宴我國無任所大使，感謝無任所大使為外交工作打拚與貢獻，並就工作目標交換意見。林佳龍表示，感謝無任所大使過去一年多來為國家奉獻心力，協助拓展台灣外交空間，貢獻卓著。

外交部說明，午宴出席者包括吳運東大使、簡又新大使、陳正然大使、唐鳳大使、芙厄阿．布達爾大使、布興·大立大使、劉柏君大使，以及賴清德總統今年新聘任的林磐聳大使、黃欽勇大使及温世政大使。外交部政務次長陳明祺與常務次長葛葆萱陪同出席。

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林佳龍表示，感謝無任所大使過去一年多來為國家奉獻心力，協助拓展台灣外交空間，貢獻卓著，繼歡迎林磐聳大使、黃欽勇大使及温世政大使的加入，共同協助推動「文化外交」、「經濟外交」及「醫衛外交」等。

林佳龍指出，總統賴清德與外交部都非常重視無任所大使，賴清德上任以來聘任的無任所大使，其專業領域涵蓋醫藥公衛、永續發展、數位經濟、數位治理、原住民族事務、宗教、產業、運動外交、性別平等、藝術設計等多元領域，相信未來能在各個專業代表台灣發聲，並讓台灣為國際社會做出更多具體貢獻。

與會大使則分享在各項專業領域促進台灣外交的心得與努力，並強調將協助台灣在全球議題上持續發聲，從各自專業領域為台灣外交打拚，全力配合政府推動外交工作。

外交部說明，總統賴清德迄今已聘任吳運東、簡又新、陳正然、唐鳳、芙厄阿·布達爾、布興·大立、王寶宗、宋光夫、劉柏君、戴資穎、林磐聳、黃欽勇及温世政等13人擔任無給職無任所大使。

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