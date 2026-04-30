找回土地生命力！賴總統宣布啟動「綠蔭倍增、流域永續」雙軸計畫

賴清德總統今晚主持國家氣候變遷對策委員會，宣布「氣候調適綠蔭倍增計畫」與「水及流域永續行動計畫」兩大關鍵基礎建設。（總統府提供）

賴清德總統今晚主持國家氣候變遷對策委員會，宣布「氣候調適綠蔭倍增計畫」與「水及流域永續行動計畫」兩大關鍵基礎建設，透過廣植樹木為城市降溫、自然工法防洪治水雙軌並進，提升台灣面對極端降雨、乾旱、高溫與都市熱島效應的韌性；賴總統說，這是要找回土地的生命力，讓自然成為守護下一代最溫柔的防線。

賴清德表示，「氣候調適綠蔭倍增計畫」將都市林與綠蔭，視為守護國人健康的韌性基礎設施，並建構一個專業、長效而且全民參與的治理體系，請相關部會修訂法規並研議制定專法的可行性，同時參考國際經驗，將未來氣候情境納入長期規劃與資源配置，穩健推進這項跨部會、跨世代的國家工程。

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賴清德指出，「水及流域永續行動計劃」將更加落實系統性治理，打造與水共生、具備自然調節能力的韌性廊道，將河川藍帶與森林綠帶接軌，提升整體生態韌性，同時透過都市滯洪與公共空間轉型，根據區域條件，打造具備避難、休憩與降溫功能複合型韌性空間。

賴清德也要求經濟部、內政部等部會，盤點災害熱區、坡地潛勢與監測數據，納入國土空間規劃與土地使用管理應用，並逐步推動資訊透明，以預警守護角度加強對社會的溝通宣導，進一步守護民眾生命財產安全，凝聚社會對國家調適政策的信心。

賴清德總結說，兩項計畫的精神，就是為了找回土地的生命力，現在種下的每一棵樹、治理的每一條河，都是在構築家園的韌性，要用科學的理智來治理，更要帶著對家鄉的感情來執行，讓自然成為守護下一代最溫柔的防線，讓未來的台灣，不論面對多大的風雨或熱浪，都能夠像一棵深根的大樹，堅韌、優雅且生機蓬勃。

賴清德總統今晚主持國家氣候變遷對策委員會，宣布「氣候調適綠蔭倍增計畫」與「水及流域永續行動計畫」兩大關鍵基礎建設。（總統府提供）

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