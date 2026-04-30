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    首頁 > 政治

    鄭麗文批政院版軍購天文數字 翻草案秒打臉：8年期7大清單透明化

    2026/04/30 20:46 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨內上演「8000億對決3800億+N」宮鬥戲碼，副主席季麟連昨天嗆說，不相信立法院長韓國瑜會賣黨求榮，若有就建請開除黨籍。國民黨主席鄭麗文今天出席活動時為季麟連緩頰，把砲口轉向行政院所提8年期1.25兆版軍購條例，批評是「天文數字、空白授權」；然而，翻閱院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」內容，鄭麗文所言不攻自破。

    首先，根據行政院所提1.25兆軍購條例草案第五條、第七條規定，特別條例的施行期間自公布日起至2033年12月31日止，意即1.25兆元是跨越8年的長期計畫預算，而非單一年度的直接支出。

    再者，草案第四條明確列出七大採購範疇，而非「空白授權」，包含一、精準火砲；二、遠程精準打擊飛彈；三、無人載具及其反制系統；四、防空、反彈道及反裝甲飛彈；五、人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統；六、強化作戰持續量能相關裝備；七、台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

    除了對美採購，條例總說明強調，此計畫重點在於「厚植國防產業」，計畫納入國外新興科技並結合國內產學研成果，支持本土企業研發關鍵模組，目標是實現「在地供應、自主產製、自主維修」，減少對外依賴，並因應紅色供應鏈安全考量，建立強韌防衛體系，確保封鎖狀態下仍能維持作戰能量。

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