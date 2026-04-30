賴清德訪非欲過境歐洲遭拒 黃國昌：他上任2年「快走不出去」

黃國昌（右）今晚上廣播節目《POP大國民》接受專訪。（《POP大國民》提供）

總統賴清德上任至今將滿兩週年，原訂本月下旬搭乘專機訪問史瓦帝尼，卻遭航路途經的三國取消航權，被迫暫緩行程改派特使出訪；外媒昨日更揭露政府曾向德國、捷克申請過境無果，引發外界討論。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日表示，此次經驗凸顯台灣國際處境艱難、外交的現實，更認為賴至今的外交及施政，還有相當改善空間。

「彭博」昨報導，賴總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，被塞席爾、模里西斯及馬達加斯加撤回總統專機飛航許可後，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，卻遭拒絕。總統府發言人郭雅慧今重申，元首出訪受阻，主因是北京施壓，也誠摯感謝諸多友盟國家在交涉過程的協助。

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郭雅慧受訪表示，元首出訪受阻，主要是因為來自北京的施壓，導致我們所經過的三個國家，模里西斯以及馬達加斯加等，原本獲得允許的飛行許可臨時取消所導致的。在交涉的過程當中，我們非常地感謝有諸多的友盟國家在過程當中協助我們，這部分我們表達誠摯的感謝。

民眾黨黨主席黃國昌今晚上媒體人錢怡君廣播節目《POP大國民》專訪表示，賴清德出訪非洲友邦受阻，凸顯的是台灣國際處境艱難，以及無論先前友邦說過什麼「官話」，仍舊不敵外交環境的現實。他指出，在總統府說明行程異動後，民眾黨第一時間也發佈聲明，譴責中共打擊我生存空間；黃直言，中共如此打壓對降低兩岸間的敵意、促進正常溝通交流，並沒不是什麼好事。

黃國昌另表示，台灣的外交挑戰本來就一直存在，很考驗主政者的智慧與能力。他說，前總統蔡英文上任不久，就曾過境中南美洲拜訪盟友，相較之下，賴上任近兩年的外交拓展幾乎是「走不出去」。

川普對台都談「價格」 賴清德捍衛權益還不夠

面對美國的時候，黃進一步解釋，政府經常強調「台美關係堅若磐石」，但美國總統川普（Donald Trump）上任以來，除了對台課以高關稅、以及進口花生及馬鈴薯的相關政策配套都可見，如何在經貿談判中捍衛國家利益，「是主政者要去想辦法的地方」。

被問及是否認為賴清德至今的施政成績很差嗎？黃國昌回應，若要用「很差」來講的話有點傷感情，具體而言，賴在捍衛台灣權益的事情上，改善空間「還相當相當的大」；直言川普至今談的都是「價格」，鮮少提民主的價值，並以經貿辦副總代表顏慧欣因病辭世、國內開放美豬美牛推動加入CPTPP事件評論，政府在面對外交挑戰時，往往把重心放在大內宣，他並不贊成。

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