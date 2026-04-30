美前國防高層：國民黨訪中後加倍杯葛國防特別預算 比川習會衝擊更大

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受《自由時報》專訪。（記者方瑋立攝）

政府提出的8年期1.25兆元國防特別預算條例，持續在立院卡關，國民黨內部上演8千億對決3800億的喊價戲碼。美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）今（30日）接受本報專訪時直言，在國民黨主席鄭麗文甫結束訪中後，在野黨竟在美國總統川普即將訪問北京前夕，加倍反對國防特別預算，這些舉動完全不符合台灣的戰略利益。

柯海諾今天受訪坦言，若國民黨訪中未能改變共軍侵擾台灣空海域的行為，且未能帶回有利於台灣自由民主的具體成果，「動機不免啟人疑竇」。他並直言，台灣內部預算延宕對美國後續軍售支持的負面衝擊，可能比習近平在川習會所能發揮的影響更大。

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針對國民黨內部對特別預算的分歧，柯海諾指出，台灣之所以能在美國和其他自由民主國家獲得如此大支持，原因之一就在於台灣是自由的民主政體，有充滿活力且激烈的公開辯論，「我們將此視為正面的事」。然而在國防議題上，「不應該有任何黨派之爭」。

他指出，台灣過去幾十年來並未投入足夠資金、購買正確的裝備和改革，直到近幾年才顯示對國防的重視，因此「我個人很難為國民黨內部的爭論找到正當理由，坦白說甚至很難理解」。他希望這是基於客觀的程序性考量，因為他不希望去推測，在野黨反對特別預算背後存在著「政治動機」。

柯海諾並質疑，國民黨拜會中共後，中國對台軍事行為並沒有改變，解放軍依然例行性侵擾台灣空海域，並以演習為由在東海宣告大範圍禁航區，他說，「如果國民黨高層拜會中共，是為了改變中共與解放軍對台行為，藉此幫助台灣或減少威脅，我並沒有看到成效。」

他直言，很難理解該次訪問帶回什麼能真正服務於台灣自由與民主的具體成果，且時機點偏偏選在美國總統川普訪中前，在野黨主席返台後反而加倍反對特別預算，「我認為大多數觀察家，可能都有著跟我一樣的疑問」。

針對外界擔憂習近平可能藉川習會動搖美國對台政策，柯海諾重申，「六項保證」是美國的既定政策，且在川普第一任期內已經解密，他看不出任何跡象顯示，第二任川普政府會背離雷根總統的這六項保證。他說，雷根總統正是川普總統高度敬重、且經常引用其「實力帶來和平（peace through strength）」理念的人。

他坦言，真正值得擔心的不是習近平，台灣內部的爭論以及國防特別預算的延宕，對美國後續支持對台軍售所造成的負面影響，可能遠比習近平所能發揮的還要大。

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受《自由時報》專訪。（記者方瑋立攝）

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