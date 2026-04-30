美前官員：川習會前未通過國防預算 台灣將失戰略籌碼

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受《自由時報》專訪。（記者方瑋立攝）

政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算條例，持續在立法院卡關。美國前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）今（30）日表示，台灣在華府與北京的關係中，能掌握的「主動權（agency）」有限，倘若不能在美國總統川普訪中前通過國防特別預算，等於是放棄僅存的一點戰略籌碼，在戰略上是一個錯誤。他強調，通過預算將向美國傳遞「最終訊號」，展現台灣對自我防衛及強化嚇阻力的承諾，同時也向北京傳達台灣是「玩真的」。

柯海諾今天在台北接受本報專訪時指出，整體而言，美國國內對台灣仍有著跨黨派的支持。無論共和黨或民主黨，都對台灣作為一個充滿活力的自由民主政體給予壓倒性支持。然而當前面臨的挑戰是，每一個關注中國挑戰、關注中國對台威脅的美國人，都會質疑台灣內部關於國防預算的爭論，是否反映出台灣人對自身防衛承諾的真實態度。

請繼續往下閱讀...

他說，當台灣面對如此壓倒性且攸關存亡的威脅，卻對自身的防衛承諾出現質疑時，「大家就會開始質疑：既然台灣政治建制派內部都有雜音，那麼美國、歐洲或亞洲國家到底該對台灣的國防做出多少承諾？」他認為，這就是這場持續不斷的辯論所衍生出的問題。

至於川普常被形容為「交易式」性格強調，柯海諾說，大多數甚至所有的國家領導人都是注重交易的，他個人並不認為「交易主義」是個負面詞彙。然而，在戰略空間上，正因台灣在美中關係中能掌握的主動權極為有限，當台灣確實有能力去形塑、影響美國與中國之間的關係時，在運用這份主動權上必須極具戰略眼光。

他直言，如果不在川普總統訪中前通過特別預算，台灣基本上就是放棄了僅存的籌碼，「這是一個戰略錯誤」。他重申，預算必須在美國總統訪中之前通過，因為這將向美國傳遞最明確的最終訊號，展現台灣對自我防衛及強化嚇阻力的承諾，更會向北京傳達台灣是「玩真的」。

另針對外界擔憂習近平恐藉川習會施壓美台軍售及「六項保證」，柯海諾說，美方在去（2025）年12月才剛宣布了一項創紀錄的對台軍售方案，「六項保證」是美國的既定政策，且在川普第一任期內解密，他沒有任何理由相信美國政府對「六項保證」的承諾出現動搖。他強調，讓特別預算在川習會前通過，將同時向中國與美國發出明確訊號，符合台灣自身的戰略利益。

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）接受《自由時報》專訪。（記者方瑋立攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法