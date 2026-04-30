抗議黑箱到逐一發言 北市社子島細部計畫歷時4.5小時拍板

社子島自救會成員不滿被限制只能1人代表進都委會發言，引發推擠衝突。（記者何玉華攝）

台北市都市計畫委員會今（30日）審議通過社子島地區細部計畫，新增6筆土地有條件剔除，安置住戶的專案住宅開挖率從55%提升為70%，建物高度從65公尺放寬到80公尺，市府將依委員意見修正後併區段徵收計畫送內政部審議，最快6月送出。會前一度因不讓社子島自救會成員一一發言，引發推擠衝突，經都委會委員討論同意開放後，衝突才落幕，也讓會議進行長達約4.5個小時。

社子島自救會約30餘人，下午1點到市府大門前陳情，表達無條件剔除區段徵收的意願，1點半到都委會登記發言時，被告知只能1人代表入場發言，又發現已有開發派代表簽名，引起自救會不滿；自救會發言人李華萍表示，他們準時到場簽到，卻有開發派的代表事先已簽名登記，高喊「黑箱作業、鴨霸市府」，雙方不斷推擠拉扯，大批警力圍堵在都委會會議室門外。

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都委會在2點準時開會，民眾在場外高喊「黑箱作業」、「我要發言」；都委會委員邊泰明詢問不同意徵收的地主比例到底多少？審議細部計畫，不同意的民眾是否有發言權？委員許阿雪關心民眾如果不參加區段徵收，權益會受什麼影響？委員張剛維表示，應該盡量讓民眾陳述意見，程序很重要，會影響到後續的發展。最後委員們決議讓民眾進場發言，共35人登記，每人發言3分鐘。導致會議進行到約6點半才結束。

地政局土地開發總隊代表在會中說明，陳情的民眾是代表要剔除區段徵收的1156名民眾，其中地主約611人，佔社子島地主共1萬人的6%左右。自救會訴求無條件剔除區徵範圍、原地改建，這議題自都市計畫定案後一直都有陳情，評估在整個開發案上不可行。

細部計畫修正重點包括：配合區段徵收新增剔除土地及規劃為再發展區、檢討歷史建築保存範圍、配合專案住宅設計調整開挖率及建物高度。都委會最後通過新增6筆土地有條件（所有權人百分百同意或土徵小組審議同意）剔除，加上之前已同意剔除的21筆，總計有27筆土地剔除；專案住宅的開挖率從55%提升為70%，建物高度從65公尺放寬到80公尺，留設充足的棟距以供採光、通風。

都委會最後同意社子島自救會民眾進場逐一發言。（記者何玉華攝）

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