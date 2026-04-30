駐馬代表推動更新台馬投資保障協定 爭取加入CPTPP

馬來西亞台灣商會聯合總會30日舉行「第18屆第3次理監事會議」。馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋呼籲推動更新投資保障協定（BIA），並爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴大雙邊合作與投資動能。（中央社）

駐馬來西亞代表連玉蘋今天指出，在全球供應鏈重組趨勢下，台灣和馬來西亞經貿連結持續加深，台灣將推動更新台馬投資保障協定，並爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，擴大雙邊合作與投資動能。

馬來西亞台灣商會聯合總會今天舉行第18屆第3次理監事會議，除與會台商外，包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋、海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉、亞總輔導總會長林凱民等多人與會。

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連玉蘋表示，近年全球政經環境持續變動，供應鏈布局也持續調整。駐馬處會持續與商總會密切協作，從制度面與實務面同步推進相關工作，包括優化投資環境，以及積極推動更新台馬投資保障協定（BIA），讓企業在馬來西亞發展時，有更穩定且可預期的制度基礎。

她指出，隨著雙邊貿易規模擴大、產業連結加深，企業對制度透明度與保障機制的關注也愈來愈高。

在區域經貿架構方面，連玉蘋認為，推動台灣加入 「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）仍是重要方向。一旦順利加入，將為台馬之間帶來更具體的合作動能，包括吸引更多台資來馬投資、帶動產業升級、擴大出口機會，以及創造更具品質的就業環境。

她並說，台商長期在地經營，在產業與政商網絡中累積了深厚基礎，為讓台商有完善的投資保障，呼籲大馬重視投資保障法規，更新簽署至今超過30年的台馬投資保障協定。

連玉蘋致詞並提及總統賴清德原定22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因飛航許可遭取消而未能成行。這也反映中共將國際空域操作納入政治操弄工具，對台灣對外交流形成實質壓力，更對既有國際運作秩序帶來影響。

在國際參與議題上，連玉蘋期待台商在適當場合持續發聲，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），及加入世界衛生組織（WHO）。由於公共衛生本身具有高度跨境特性，許多合作與資訊流通，與區域整體安全與穩定息息相關。

此外，馬來西亞台灣商會聯合總會總會長蔡欣恬也強調，台商秉持「立足在地、放眼亞洲」格局，透過頻繁交流，推動馬來西亞台商與亞洲及全球台商連結，並能在詭譎多變的地緣政治局勢中，創造全球化商機。

馬來西亞台灣商會聯合總會30日舉行「第18屆第3次理監事會議」。圖為駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋（前排右9）、海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉（前排右8）、亞總輔導總會長林凱民（前排右7）和與會台商等多人大合影。（中央社）

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