國台辦嗆「反中反到反智」 梁文傑談高德地圖：不知這有什麼用！

高德地圖。（資料照）

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，數據資料更會回傳中國，引發國安疑慮。中國國台辦昨日嗆聲，「民進黨當局」為了謀求台獨，「反中反到反智、反科技的地步」，真是杯弓蛇影、荒唐可笑。陸委會發言人梁文傑今天回應，「我開車會看紅綠燈，不會看導航地圖、看秒數，不知道這個有什麼用」。

據了解，高德地圖的母公司是「高德軟件有限公司」，總部設立於中國北京，該公司2014年被中國的阿里巴巴集團全資收購，現屬於阿里巴巴旗下業務。

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在中國，地圖測繪屬於高度敏感的基礎數據產業，必須持有中國政府核發的「導航電子地圖甲級測繪資質」許可證。地圖數據涉及國家安全敏感數據，涵蓋軍事、交通、地理資訊，高德在營運上受到中國政府的嚴格監管。

國台辦發言人陳斌華聲稱，高德地圖的使用，並不存在資訊安全風險。「民進黨當局」上台以來，台灣社會出現一種思想禁錮、言論箝制的怪現象，最典型的就是不能對美國說不，不能對大陸說好。只因為是中國的科技和產品好用、台灣民眾愛用，就阻止台灣民眾使用。這種做法不得人心，也不會得逞。

對此，梁文傑表示，數發部已經把高德地圖拿去專業機構做評測，5月報告應該就會出來，到時候就看結果是什麼。不過，高德地圖為什麼在中國比較多人使用，主要是因為中方擋住Google Map。

梁文傑舉例，你在中國買手機，因為沒有辦法用Google Map，所以他們必須要有一個替代系統，在台灣其實是不需要的。說老實話，紅綠燈停等的秒數，「至少我開車會看紅綠燈，不會看導航地圖、看秒數，所以我不知道這個有什麼用」。

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