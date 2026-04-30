季麟連嗆韓國瑜「賣黨求榮」 陳培瑜轟：支持軍購到底賣了哪個黨？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購，國民黨副主席季麟連昨於中常會公開怒斥韓國瑜「賣黨求榮」，還建議「開除韓國瑜黨籍」。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜怒批，「我不禁想問，支持充實台灣的防衛力量，到底『賣』了哪個『黨』？」

陳培瑜在臉書發文表示，身為立法委員，她在立法院裡看過許多激烈的政治攻防，但近期國民黨針對「國防特別預算條例」的種種行徑，實在令人感到不可思議，更對台灣的國家安全感到深深的憂慮。

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陳培瑜指出，季麟連在國民黨中常會上，居然因為立法院長韓國瑜主持朝野協商、試圖為國防預算凝聚共識，怒斥韓院長「賣黨求榮」，揚言開除黨籍。「我不禁想問，支持充實台灣的防衛力量，到底『賣』了哪個『黨』？」

陳培瑜續指，回顧季麟連過去的公開言行，他曾高調參與統促黨的活動，在插滿五星旗的會場與張安樂同台；在中共擴大操作「黃埔百年」時，也曾協助聯繫台灣退將參與；甚至還曾公開肯定中共的閱兵展演。當具有這樣背景的人物，在國民黨中央發揮影響力，試圖阻擋國防預算的推進時，我們全體國人都必須提高警覺。

她說明，目前在鄭麗文主席、季麟連副主席，以及傅崐萁總召的主導下，國民黨執意推動大幅縮水、嚴重削弱台灣防衛能力的「3800億元」或「8000億元」版本，並藉此不斷杯葛、延宕法案的實質協商。

陳培瑜強調，國家的防衛建軍，必須仰賴專業與長遠的規劃。行政院所提出的「8年1.25兆元」國防特別預算，是國防部經過嚴謹、客觀的軍事需求評估所擬定。面對日益嚴峻的外部威脅，台灣的自我防衛建設沒有任何蹉跎的本錢。

陳培瑜說，政黨內部如何運作或競爭，民進黨予以尊重。然而，國家安全絕不能成為政黨內部矛盾的犧牲品。她呼籲國民黨的委員，在下一次的黨團協商到來以前，請正視台灣真實的國防需求，回歸立法院的專業審查，與他們一起支持行政院版國防特別預算條例。守護台灣的民主與安全，需要的是朝野共同的承擔與努力！

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