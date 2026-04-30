日本眾議員訪團會晤林佳龍 平將明：盼持續深化台日合作

外交部長林佳龍（右）歡迎日本眾議員平將明（左）一行。（外交部提供）

日本眾議院議員平將明、木原誠二及西野太亮一行4月29日至5月1日訪問台灣，今（30日）會晤外交部長林佳龍。平將明表示，樂見台日交流日益密切，期盼未來在相關領域持續深化合作。

林佳龍致詞表示，感謝日本政府長期推動台日關係良好發展，也對日本政府一貫支持台海和平穩定表達誠摯感謝。雙方關係緊密、互動熱絡，根據相關調查顯示，台灣與日本民眾對彼此抱持親近感及好感。

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林佳龍指出，日本首相高市早苗提出的「17個日本成長戰略重點領域」與台灣在多個領域具高度合作空間，盼台日續深化交流合作關係。此外，期盼日本能與台灣早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）並協助台灣儘早加入CPTPP，進一步深化台日經貿關係，攜手促進區域繁榮與發展。

平將明致詞表示，感謝林部長撥冗接待並協助安排訪台行程，目前正值日本黃金週期間，許多國會議員利用此一時機出訪交流，很高興有機會訪問台灣與各界進行意見交換，同時樂見台日雙方在國會議員互動及人員互訪等方面的交流日益密切，期盼未來在相關領域持續深化合作。

外交部長林佳龍與日本眾議員平將明一行合影。（外交部提供）

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