竹北市長選舉》鄭朝方5月中掀牌！邱靖雅開槍恐破藍白合 三腳督成形？

新竹縣竹北市長鄭朝方的動向，牽動了竹北市乃至整個新竹縣的選戰佈局。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣議員邱靖雅昨天率先宣布參選竹北市長。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方的動向，牽動了竹北市乃至整個新竹縣的選戰佈局。國民黨竹縣議員邱靖雅昨天突發率先宣布參選竹北市長，在民眾黨新竹市副市長邱臣遠近來勤跑竹北展現企圖心的現況下，此舉被外界視為對「藍白合」投下震撼彈；地方人士分析，若藍白未合，可能形成「三腳督」！

竹北市由於人口成長快速、全國所得最高、選民結構年輕，人口紅利與選民結構，使得傳統的組織戰在此影響力遞減，成為各黨派必爭之地。同時，竹北市長選情常被視為縣長選舉的「風向球」，與縣長選戰連動，使得這個全國最大縣轄市的首長寶座，更加炙手可熱 。

雖然鄭朝方是否爭取連任尚未明朗，但國民黨有志之士陸續表態，除了昨天開第一槍的新竹縣議員邱靖雅，同黨的竹北市民代表會主席林啟賢、議員林禹佑和吳旭智，也有意爭取提名參選。昨接任國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科，表示5月8日將發布提名辦法。

地方人士透露，邱靖雅表態參選竹北市長，時機選在竹縣黨部主委交接、黨主席鄭麗文親到的場合，係獲得藍營地方大老的力挺。邱靖雅是竹北市民代表出身，連續3屆以第一高票當選縣議員，曾代表民國黨投入新竹選區立委以高票落選，且曾獲楊文科延攬接任民政處長等職務，可說是兼具民意代表和行政經驗。

民眾黨方面，很早就對外表明擬投入竹北市長選舉的縣議員林碩彥，除了面對同黨主委邱臣遠的跨區夾擊，再遭遇同事邱靖雅的搶攻，緊急喊話：在野陣營應跳出傳統政黨競爭框架，強調竹北市長與新竹縣長的佈局密不可分，應以「對等合作」為核心，在國民黨提名徐欣瑩參選新竹縣長之際，呼籲應「禮讓」竹北市長的位置，建立聯合治理模式。

據悉，藍白高層目前對於竹北市長是否共推人選尚未有定論。邱靖雅的表態參選，藍營內部核心人物的態度至關重要。2026年竹北市長選情正處於一個關鍵的轉折點，外界預估鄭朝方將在5月中旬「掀牌」，屆時若藍白未合，最終不排除可能出現「三腳督」。

民眾黨新竹縣議員林碩彥，很早就對外表明有志投入竹北市長選舉。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣議員林禹佑也有意爭取黨提名參選竹北市長。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣議員吳旭智也是有意參選竹北市長的人選。（記者廖雪茹攝）

國民黨竹北市民代表會主席林啟賢（左）表示將視市長鄭朝方（右）的動向，決定是否參選竹北市長。（記者廖雪茹攝）

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