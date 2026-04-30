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    首頁 > 政治

    抵禦紅色供應鏈！賴總統接見日眾議員平將明 盼簽署台日經濟夥伴協定

    2026/04/30 20:54 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今接見日本前數位大臣平將明（左）眾議員一行。（總統府提供）

    總統賴清德今接見日本前數位大臣平將明（左）眾議員一行。（總統府提供）

    首次上稿 18:15
    更新時間 20:54（更新平將明眾議員）

    總統賴清德今接見日本前數位大臣平將明眾議員一行時表示，面對威權主義擴張及紅色供應鏈挑戰，民主國家應該更加緊密合作，共同打造更強韌的民主供應鏈，期盼台日進一步提升經濟韌性與整體競爭力，並早日簽署「經濟夥伴協定」。平將明眾也期盼推動台日在AI、半導體等先進領域的進一步合作，進一步提升區域和平穩定。

    賴清德表示，感謝日本政府多次在重要國際場合展現對區域和平穩定的重視，面對中國威權主義持續擴張，台灣除了持續強化自我防衛能力，也積極與更多理念相近的國家加強合作，從資安防護、認知作戰因應，以及整體社會韌性的提升，都將攜手努力，共同捍衛區域的和平、穩定與繁榮。

    賴清德提到，在經濟與產業層面，為了因應紅色供應鏈的低價傾銷，民主國家之間更應該緊密合作，共同打造可信任、更強韌的民主供應鏈。台灣和日本已經在半導體、人工智慧等關鍵戰略領域展開合作，未來希望能進一步提升彼此的經濟韌性與整體競爭力，並早日簽署經濟夥伴協定，帶動產業蓬勃發展，也為彼此人民創造更大福祉。

    平將明指出，目前台日關係正處於最佳狀態，不僅因為雙方人民有著深厚的情感，也與賴總統長期重視對日關係密切相關。台日在許多領域仍有深化合作的空間，尤其網路資訊安全方面的可能性與潛力巨大，他高度關注台日在網路安全及認知作戰應對方面的合作。

    平將明說，期盼推動台日在人工智慧、半導體等先進產業領域的進一步合作，持續強化雙方供應鏈韌性，相信對提升日本經濟成長動能至關重要，同時促進台日雙方的成長與繁榮，將有助於區域的和平與穩定。他提到，同行的木原誠二眾議員是日本推動成長戰略的關鍵人物，西野太亮眾議員則來自台積電設廠的熊本選區，是備受期待的新生代國會議員。

    總統賴清德今接見日本前數位大臣平將明眾議員一行。（總統府提供）

    總統賴清德今接見日本前數位大臣平將明眾議員一行。（總統府提供）

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