未核准金門副縣長率團赴廈門 陸委會：配合中共宣傳「當然不會批准」

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

金門縣日前組成赴廈門考察團，原擬由金門副縣長李文良率隊，因陸委會審查未核准，縣府只好降低層級出訪。陸委會發言人梁文傑今天批評，「新四通」是中共的政策，中共宣布了一個什麼，然後你就去配合宣傳，我們當然不會批准，不然何必審查？

鄭習會後，中國對台提出10項涉台措施，在金馬項目中，將推動福建沿海與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，以及支持金門共用廈門新機場。中共政策出台後，金門縣府隨即安排赴中考察廈門翔安機場、金廈大橋建設，但中央未核准縣府11職等以上主官管前往。

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陳斌華昨日在國台辦記者會聲稱，推動福建沿海地區在具備條件情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場，是我們回應金馬鄉親期盼，增進兩地民眾利益福祉、促進金馬地區發展的積極舉措。

陳斌華嗆聲，金門赴廈考察團遭到刻意審查卡關，充分揭露了「民進黨當局」以政治私利凌駕民生福祉的本來面目。其做法違背民意、不得人心，已遭到金馬民眾的強烈反對和台灣輿論的普遍批評。

梁文傑今天回應，金門這個團是金門縣議會要求縣政府要辦的，金門縣府來申請的名義是說要去考察「新四通」的整備工作，但「新四通」什麼通水、通電、通氣、通橋，這個是中共的名詞和政策，並不是台灣的政策，更不是中央政府的政策。

梁文傑說明，所以他們說要去考察「新四通」整備工作，來向陸委會申請，在我們看來，就是中共宣布了一個什麼，然後你就去配合宣傳，我們當然不會批准，不然何必審查？

關於金門縣府考察團參訪、考察廈門翔安機場是否適當？梁文傑回應，要去參觀翔安機場，這個我們沒有意見。翔安機場就在金門不遠處，要去看一下狀況，這個無可厚非。

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