批藍版軍購有槍無腦！莊瑞雄：1.25兆是守住台灣完整防護體系

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

行政院版1.25兆軍購條例審查迄今，焦點被轉移成國民黨內「8000億對決3800億+N」的宮鬥戲碼。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今強調，真正該談的，是台灣整體防衛能力如何建立，而不是在不同金額之間做政治喊價，呼籲在野黨停止用簡化版本誤導社會，回到完整規劃理性討論，讓國家安全不再被拖延。

莊瑞雄接受本報訪問時指出，目前的爭議不只是預算高低，而是在野黨版本少了關鍵骨架，把國防規劃切成零碎片段，導致整體防衛能力無法成形。行政院提出的1.25兆版本，是一套完整防護體系，而不是單純買武器的清單。

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「1.25兆規劃的核心，在於建構符合台灣需求的整體防衛架構！」莊瑞雄說明，從高層防空、反彈道飛彈，到低層無人機反制系統，再到情報鏈與擊殺鏈的整合，透過AI指管系統串聯，形成一張完整防護網。

莊瑞雄直言，在野黨目前提出的版本，明顯存在三大缺口，民眾一看就能理解問題所在。首先，國民黨版本：只買「看得到的武器」，缺「大腦跟系統」，國民黨「3800億＋N」版本，重點放在火砲、飛彈等看得到的武器，以及既有裝備的維修補強，偏向傳統軍購清單，但缺乏整體指揮管制系統與AI整合能力，也沒有完整規劃無人機反制與低空防護。買了很多武器，但沒有一個系統把它們串起來，有槍有砲，但沒有眼睛、沒有大腦，打仗只會各打各的。

再者，民眾黨版本，預算切太碎，戰力無法一次到位。莊瑞雄說，對於民眾黨提出4000億、採一年一期審查的模式，莊瑞雄表示，雖然強調監督，但實際上會讓國防建設變成「一年做一點」，缺乏長期規劃與穩定投入，難以建立完整戰力。像蓋房子一年蓋一層，還不知道明年會不會繼續蓋。

莊瑞雄強調，兩黨共同缺口，忽略「台灣自己要能撐」，無論國民黨或民眾黨版本，都明顯弱化甚至忽略國防產業在地化與彈藥自主生產，也缺少商售（DCS）與技術移轉的完整布局，也就是只想跟國外買，沒在想台灣自己能不能做、能不能撐久。

面對中國持續強化對台灣周邊的封鎖與壓制能力，莊瑞雄認為，台灣不能只準備幾樣武器，而是要有一整套撐得住、打得久的防衛系統。他強調，1.25兆規劃不僅包含武器採購，更包括彈藥戰備存量提升、多元籌獲與國內生產，以及AI指管系統建構，這些都是維持戰力的關鍵。

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