讓張凌赫來台？梁文傑酸：恐被講成利用「塗脂抹粉將軍」詆毀解放軍

中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（擷取自微博）

國民黨立委翁曉玲昨天在立法院質詢關切，政府要不要讓中國電視劇《逐玉》演員張凌赫來台？陸委會副主委梁文傑今天大酸，如果來了，到時候會不會又被中共講成是，「民進黨政府利用『塗脂抹粉將軍』要詆毀解放軍的形象？這個都不好說」。

梁文傑在陸委會記者會指出，張凌赫要來台灣的事，因為翁曉鈴立委的質詢變成一個話題，所以我們再把這件事說明一下。我們上禮拜說，「沒有特別意見，因為現在也沒有人來申請」。但我方建議，中共官方宣傳單位還是定調要明確一點，因為各個機關講得不一樣。

請繼續往下閱讀...

梁文傑直指，解放軍的系統批判張凌赫說是「塗脂抹粉」的將軍，但我們又看到央視好像在吹捧張，這個讓我們搞不太清楚狀況。「如果說他現在來了，可是到時候會不會又被他們講成是，民進黨政府利用『塗脂抹粉將軍』要詆毀解放軍的形象？這個都不好說」，因為中共昨是今非、今是昨非的事情太多了，所以這件事還是先建議中方各個宣傳口徑統一一下再來。

梁文傑說，張凌赫去年曾經在微博說，「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」之類的，其實我們也不會因為曾經發過這個話，就說他不可以來，這個不是政府審查的標準。但只是要說，張凌赫就算來，就像文化部長李遠所說會愛上自由的台灣。但張凌赫回去之後，「中共叫他怎麼做，他還是會怎麼做，他只是在演一個勇敢的將軍，並不是真正像將軍那麼勇敢」。

梁文傑強調，對於這些交流活動，我們基本上都是開放、樂觀的態度，但這個話題，我覺得有點討論的有點太過頭了，還是等對方定調以後再說。

陸委會副主委梁文傑。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法