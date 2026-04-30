列入國家級基礎建設 賴總統：三大核心推動「綠蔭倍增戰略」

總統賴清德表示，政府將把「國土綠蔭」提升到與電力、供水同等的「國家級韌性基礎建設」。（擷取自總統府直播）

面對極端氣候威脅，總統賴清德今主持國家氣候變遷對策委員會時表示，氣候治理必須化被動為主動，政府將把「國土綠蔭」提升到與電力、供水同等的「國家級韌性基礎建設」，並以三大核心要素推動「綠蔭倍增戰略」，藉由跨域串連建構完整的陸域強韌綠網，全面提升國土防禦力，應對熱浪與旱澇。

賴清德表示，過往4月是春天的季節，現在卻已感受到夏天，這是地球氣候失衡達到臨界點的嚴正提醒，且攸關生活的安全與品質。如果把氣候治理比喻成一場球賽，「減碳」是為了不讓未來變得更差的長期防守，「調適」則是主動出擊、讓現在變得更好，面對熱浪與旱澇，我們不能夠被動承受。

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賴清德指出，政府推動「都市林」為國家級調適計畫，並將提出全國植樹計畫，這是台灣邁向永續發展最扎實的基礎工程，要將「國土綠蔭」提升到與電力、供水同等高度，視為「國家級韌性基礎建設」，期盼以「專業、專責、專法」，來逐步布建與落實。

賴清德表示，接下來積極執行「綠蔭倍增戰略」有三個核心要素：第一，以科學評估落實精準選址。在既有植樹基礎上，進一步運用先進監測技術，分析全台灣的熱島分布與遮蔭缺口。除了找出高溫區域，更要透過科學分析，確保每一棵樹都能夠種在最適合的地點，讓綠蔭發揮最大的降溫效益。

第二，建構系統化的韌性網絡。賴清德表示，他已責成行政團隊整合部會資源，與地方政府通力合作，將都市綠地、社區林帶與自然森林，進行系統性的連結，要打破點狀治理的限制，建構完整的「陸域強韌綠網」，讓綠色資源能夠跨域串連，全面提升國土的防禦力。

第三，發動全社會的共同參與。賴清德說，氣候調適需要全民的力量，要持續擴大公私協力，透過社會動員與資源整合，讓企業與社區一同投入環境復育。我們要將守護綠蔭，轉化為全社會參與的在地行動，共同為下一代打造涼適的家園。

賴清德表示，氣候調適的另一條生命線是水。政府已經啟動跨部會流域系統性治理，從上游集水區保育到都市總合治水，在台灣打造具備自我修復能力的韌性廊道，守護國家每一滴珍貴的水資源。這些戰略方向，已轉化為具體行動方案，環境部、經濟部將分別提出報告。

賴清德說，雖然樹木成林需要時間，但現在種下的每一棵樹、治理的每一條河，都不只是景觀美化，只要好好守護、精準治理，今天的每一分努力，都會成為台灣最經濟、最直接的國土防禦行動。誠如「種樹的詩人」吳晟所說的，「有樹仔就有風，有風就會涼；有樹仔就有蔭，有蔭就會涼」，讓我們一起用行動留下一份守護永續與希望的生命資產。

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