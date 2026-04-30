喊8000億就是挺軍購？吳思瑤揭藍內鬥詭計：砍掉台灣國防王牌

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

行政院版1.25兆軍購條例自去年提出以來，歷經藍白在程委會數次封殺後，付委審查迄今又在三度協商中破局；如今主戰場轉移成國民黨內「8000億對決3800億+N」的宮鬥戲碼，攸關國家安全的軍購淪為藍營政治角力的祭品。民進黨立委吳思瑤今重申，藍營2個版本皆砍掉了台灣最重要、且中國最害怕的本土國防自製，籲外界切勿以為8000億是合理的軍購價碼，更不會是挺軍購的標準。

吳思瑤接受本報訪問時指出，先「拖」、再「擋」、又「砍」，就是國民黨面對軍購案的策略，這個「拖、擋、砍」到現在看得越來越清楚，就是中國在後面指使著。中共出手、國民黨內訌，這是眼前的呈現，所以「拖、擋、砍」確認了就是中共使力。

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吳思瑤表示，民進黨要不斷強調，1.25兆就是台灣最完備的軍購所需，都不應當被打折。她也憂心，各界一直在討論8000億、3800億+N，似乎就把8000億變成一個合理軍購的基準，切勿誤入這樣一個詭計。

「3800億是打3折、8000億是打了7折！」吳思瑤強調，砍掉的更是台灣最重要的、最需要，且是中國最害怕的，台灣國防的王牌，也就是本土國防自製的部分。

吳思瑤再次呼籲，1.25兆軍購是一個完備的、不可打折的，要提醒社會，現在把它降為「3800億vs.8000億」，把挺8000億的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯等人說成是挺軍購；事實上，挺軍購的基準就是1.25兆不打折。

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