屏縣議員第二選舉區藍綠兩黨僅提名4人 2席婦保名額也僅1人參選

屏東縣議會。（記者葉永騫攝）

屏東縣議員第二選舉區（里港、九如、高樹、鹽埔、長治、麟洛）應選席次8席，目前有9人有意參選，其中民進黨僅提名1人，國民黨提名3人，兩黨提名數加起來僅半數4人，其中女性僅一人，不但禮讓半數席次給無黨籍，連婦女保障名額的2席，也僅提名1人，形成相當奇特的情況。

屏東縣民進黨與國民黨縣議員、鄉鎮市長黨內提名登記已截止，第二選舉區縣議員登記情形最詭異，民進黨僅現任里港鄉長徐國銘1人登記，國民黨有現任副議長盧文瑞、縣議員宋麗華、王景山3人登記，無黨籍參選人目前有縣議員何春美、葉明博、前立委蘇震清之子蘇孟淳、麟洛鄉長鍾慶平、前縣府秘書鍾詔元等5人，女性參選人僅宋麗華、何春美2人，等同保送上壘，男性為7人爭6席，僅有1人落選。

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地方政壇人士分析，第二選舉區現任縣議員有5席爭取連任，新人無黨籍參選者多數比較親綠，包括蘇孟淳、鍾慶平、鍾詔元等，民進黨尊重地方生態，採低調提名；女性也因無人願意參選而缺席，如果沒有新的女性參選人，國民黨現任宋麗華、資深議員何春美2人就因婦女保障名額直接保送當選。國民黨這次有副議長盧文瑞由無黨籍轉以國民黨籍身分參選，意在爭取議長寶座，資深議員何春美仍以無黨籍參選，希望吸納特定選民的選票。

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