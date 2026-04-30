為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    屏縣議員第二選舉區藍綠兩黨僅提名4人 2席婦保名額也僅1人參選

    2026/04/30 17:23 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣議會。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議會。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員第二選舉區（里港、九如、高樹、鹽埔、長治、麟洛）應選席次8席，目前有9人有意參選，其中民進黨僅提名1人，國民黨提名3人，兩黨提名數加起來僅半數4人，其中女性僅一人，不但禮讓半數席次給無黨籍，連婦女保障名額的2席，也僅提名1人，形成相當奇特的情況。

    屏東縣民進黨與國民黨縣議員、鄉鎮市長黨內提名登記已截止，第二選舉區縣議員登記情形最詭異，民進黨僅現任里港鄉長徐國銘1人登記，國民黨有現任副議長盧文瑞、縣議員宋麗華、王景山3人登記，無黨籍參選人目前有縣議員何春美、葉明博、前立委蘇震清之子蘇孟淳、麟洛鄉長鍾慶平、前縣府秘書鍾詔元等5人，女性參選人僅宋麗華、何春美2人，等同保送上壘，男性為7人爭6席，僅有1人落選。

    地方政壇人士分析，第二選舉區現任縣議員有5席爭取連任，新人無黨籍參選者多數比較親綠，包括蘇孟淳、鍾慶平、鍾詔元等，民進黨尊重地方生態，採低調提名；女性也因無人願意參選而缺席，如果沒有新的女性參選人，國民黨現任宋麗華、資深議員何春美2人就因婦女保障名額直接保送當選。國民黨這次有副議長盧文瑞由無黨籍轉以國民黨籍身分參選，意在爭取議長寶座，資深議員何春美仍以無黨籍參選，希望吸納特定選民的選票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播