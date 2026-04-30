季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 鄭麗文緩頰「立法院長真的不好做」

國民黨主席鄭麗文（持麥克風者）今說，副主席季麟連說話稍微衝動了點，他跟韓國瑜是幾十年老同志，大家不需擴大解讀、見縫插針。（記者黃政嘉攝）

傳立法院長韓國瑜支持國防特別條例草案匡8千億元，國民黨副主席季麟連昨揚言，不相信韓會賣黨求榮，若有就建請開除黨籍；國民黨主席鄭麗文今致詞提到，季麟連說話稍微衝動了點，他跟韓國瑜是幾十年老同志，大家不需擴大解讀、見縫插針，並幫韓說話「立法院長真的不好做」，並向黨員說國民黨可充分討論軍購案，但不能跳進民進黨挖的陷阱，「1.25兆天文數字、空白授權，我們絕對不可能接受」。

鄭麗文與國民黨新北市長參選人李四川今同場不同台，分別出席國民黨模範勞工表揚大會，鄭麗文致詞到一半，話鋒一轉提到，這麼多的媒體，都沒有把勞工當主角，都在關心昨天中常會的事情，還有這兩天軍購案的事情，其實大家都是幾十年的老同志，老朋友了，難免昨天季副主席，他說話稍微衝動了一點，不過他跟韓院長幾十年的老同志，其實他也是語重心長，大家不需要擴大解讀，也不需再繼續的見縫插針，老同志的情誼沒有這麼容易被分化。

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鄭麗文說，昨天大家也都送溫暖給韓院長，他真的是任重道遠，立法院院長真的很難做，這個就是「石磨仔心」，在這樣一個風雨挑戰的路程裡頭，為了兩岸的和平安全發展，為了台灣的國防安全努力，國民黨從來都是最負責任的政黨，「我們不但會成功地開拓兩岸和平大道，也會深化跟美國在整個戰略、國防上面的合作，從來沒有矛盾，我們也不需要自亂陣腳」。

她表示，國民黨可以充分地討論軍購案，但是不能跳進民進黨挖的陷阱裡頭，「1.25兆天文數字、空白授權，我們絕對不可能接受」，負責任的替台灣爭取堅實、真正需要的國防力量，國民黨永遠會堅守這個立場，「大家放心，也要對我們的黨團有信心，我們一定會用團結的國民黨保衛台灣開創和平，沒有任何的疑問，也不需要再去擴大任何的突發狀況」。

鄭麗文說，她希望跟所有基層的勞工朋友，為了這個土地，為了共同的未來努力、奮鬥，重點是贏得今年年的大選，讓李四川順利當選，讓新北市所有的議員通通都可以全壘打。

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