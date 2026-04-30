「不擋軍購」遭綠批玩「兩手策略」 吳宗憲競辦：立場始終如一

宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲接受本報採訪時重申「不擋軍購」立場，待看美方正式「發價書」，不過地方綠營抨擊吳是在國家安全議題上玩弄「兩手策略」。（記者王峻祺攝）

藍營內部針對軍購問題未達共識，甚至引發內訌。宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲接受本報採訪時重申「不擋軍購」立場，待看美方正式「發價書」，不過地方綠營今天抨擊吳是在國家安全議題上玩弄「兩手策略」。對此，吳宗憲競選辦公室回應，立場始終如一，「支持國防，但反對沒有明確用途、無法審核的空白授權！」

針對吳宗憲「不擋軍購」論述，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊總幹事陳文昌今天下午表達嚴正抗議，痛批吳宗憲身為國民黨發言人，卻在國家安全議題上玩弄「兩手策略」，簡直是把宜蘭鄉親當傻瓜。

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他指出，國民黨團一邊在中央惡意杯葛總預算，導致國防與地方建設審議停擺，吳卻對媒體宣稱「不擋軍購」，質疑如果真的不擋，為何預算至今動彈不得？這種「白天說支持，晚上扣預算」的雙面手法，就是典型的政治投機。

陳文昌強調，吳宗憲最令人不齒的，就是其「避重就輕」的態度。對於到底是支持8000億元或是「3800億+N」版本，至今不正面回答，因「吳宗憲身兼鄭麗文主席的發言人，不敢違背主子意志，又怕選票流失，才在那邊裝瘋賣傻。連立場都不敢表態的人，有什麼資格說要帶領宜蘭？」

他說，吳宗憲這種「見人說人話、見鬼說鬼話」的行徑，早就被宜蘭鄉親看破手腳，呼籲別再拿「發價書」當作推託擋箭牌，應該老實交代，「你到底支持哪個預算版本？你敢不敢要求國民黨團停止杯葛？」

陳文昌說，國家安全與宜蘭未來不容許任何「政治投機者」來討價還價。請吳宗憲正面回應選民質疑，如果當只會看黨意臉色的傳聲筒，會被宜蘭鄉親唾棄。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應，民進黨常說「不要噴政治口水」，但最常噴政治口水的，是林國漳的競選團隊；吳宗憲立場始終如一，「支持國防，但反對沒有明確用途、無法審核的空白授權」，是為防止如「小吃店買快篩、馬桶店買炸藥」的荒謬弊案再度出現。在野黨之所以質疑這筆高達1.25兆的軍購預算，是因為其中存在大量的「空白授權」，請陳文昌別逼宜蘭人當「盤子」！

她強調，軍售是極為專業的事情，每一項武器採購案，都需要獲得美國政府正式發出的美軍售發價書，確定同意軍售項目，包括規格、價格、交貨程序與付款條件，必須符合台灣自身需求、符合既定程序，且獲得美方同意。

鄭皓文說，完全不知道內容就要付出人民的血汗錢，請問這是縣民會接受的事？未來宜蘭縣府沒說明預算編列及計畫，就可要求議會開出空白支票，這是民進黨議會未來會同意的事？

她表示，陳文昌刻意將吳宗憲抹黑為「傳聲筒」，恰恰反映出民進黨「黨意高於民意」的僵化思考。吳宗憲一再表示，全力支持對美軍購，以提升台灣國防實力，但身為立委，監督預算是天職；身為宜蘭縣長參選人，守護宜蘭鄉親的血汗錢是使命。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊總幹事陳文昌。（記者王峻祺攝）

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