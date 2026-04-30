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    首頁 > 政治

    黃國昌新北落馬後放話攻下高雄！柯文哲一聽噴笑：要把我賣哪？

    2026/04/30 18:56 即時新聞／綜合報導
    黃國昌、柯文哲28日合體開直播。（圖翻攝自YT:民眾之聲）

    黃國昌、柯文哲28日合體開直播。（圖翻攝自YT:民眾之聲）

    民眾黨主席黃國昌在新北市長藍白合初選民調中落馬，之後他與前主席柯文哲合體宣布啟動募款計畫，還放話稱他們的下一步是「守住新北、攻下高雄」。沒想到一旁的柯文哲聽到這句話突然噴笑，黃國昌一看還問阿北在笑什麼？

    初選民調輸給國民黨李四川，遭外界嘲諷終於能順理成章退選的黃國昌，28日晚間和柯文哲一起開直播，聲稱自己2026年最大的遺憾是沒能自己下去戰，沒有適合的戰場，但沒有關係，他會用盡全力去抬轎，對民眾黨來說，把好的人才送到各地方議會，這是非常重要的事情，為此要跟小草們募款。

    黃國昌表示，接下來的目標就是「守住新北」，然後「攻下高雄」。可話音剛落，坐在旁邊的柯文哲突然噴笑，黃國昌不解地問「為什麼笑成這樣？」，柯文哲回「我在想說你是要把我賣去哪裡」。

    黃國昌接著說，從政治實務面來說，現任台北市長蔣萬安連任看起來沒有問題，守住新北、攻下高雄是年底選舉最有看頭的，民進黨會盡力把能做的做好，國民黨參選人柯志恩若有需要，可以發訊息給他。

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