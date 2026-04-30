德國、捷克拒絕賴總統過境 學者：歐洲各國恐援例、未來訪非更難

賴清德總統原本計畫出訪邦交國史瓦帝尼，卻因中國以「經濟脅迫」施壓關鍵航道上3個島國而落空。（路透資料照）

「彭博」昨日報導指出，總統賴清德出訪行程因非洲3國臨時撤回飛航許可而暫緩後，台灣曾緊急向德國、捷克提出過境請求，但遭拒絕。政大政治系兼任教授嚴震生指出，有了德、捷2國拒絕的前例，未來其他歐洲國家應會沿用前例，也很難同意總統出訪，改由副總統蕭美琴或其他官員出訪，應不會有問題。

總統原定本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因為中國施壓塞席爾、模里西斯及馬達加斯加3國撤回航行許可，行程暫緩。「彭博」昨日報導指出，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，卻遭拒絕。

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前總統蔡英文曾2次訪問史瓦帝尼，均採直飛方式；前總統馬英九訪問史國時，來回分別於印度孟買、阿拉伯聯合大公國杜拜停留；外交部長林佳龍本次以總統特使身分出訪，則是從歐洲轉機。

嚴震生指出，出訪非洲友邦主要有2種路徑，一是經過印度洋、直飛史瓦帝尼，二是從歐洲轉機進入非洲。前者因馬達加斯加等3國臨時撤回飛航許可而受阻，後者這次因為有了德國、捷克拒絕的前例，且有相關報導，其他歐洲國家未來應會遵循前例，也很難同意。

嚴震生說，總統未來若真的想要出訪史瓦帝尼，可能只能繞東半球、經美洲過去，但仍會經過其他非洲國家的領空，或是只能不大張旗鼓、低調地秘密出訪。但秘密出訪友邦有損國格。

嚴震生分析，過往前總統蔡英文能順利出訪史瓦帝尼，但賴清德受阻，應與賴清德風格有關，北京可能就是在針對賴清德。他認為，若改由副總統出訪，應該不會有問題，且副總統蕭美琴也曾赴歐洲。

嚴震生認為，未來賴清德總統任內，可能會採取我國派遣其他官員赴史瓦帝尼訪問、史瓦帝尼國王本人來訪台灣的模式。

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