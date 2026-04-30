打擊新型態犯罪 警大布局智慧警政人才培育

面對全球新型態犯罪日益朝向科技化、中央警察大學持續推動警政教育轉型，強化科技偵查、數位鑑識及資通安全等專業培訓。（內政部提供）

內政部今（30）日部務會報安排中央警察大學報告「校務發展現況與未來願景」。內政部常務次長吳堂安說，面對全球新型態犯罪日益朝向科技化、跨境化與高度隱匿化發展趨勢，中央警察大學持續推動警政教育轉型，強化科技偵查、數位鑑識及資通安全等專業培訓，全面培育新世代警政人才，支援國家整體安全發展。

內政部指出，中央警察大學於113至115年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統，並透過情境模擬教室及跨域實驗場域，讓學生在貼近實務的情境中學習，提升銜接實務工作的能力。

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內政部說，同時規劃於116年至118年推動「科技執法與安全防護教學量能」中程個案計畫，持續優化教學環境與研究設備，聚焦關鍵基礎設施防護、資通安全及科技犯罪偵防等重點領域。

此外，中央警察大學已規劃推動多項制度性改革與發展策略，內政部說明，包括籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，培育科技偵查專業幹部；未來將持續精進警政人才培育體系，強化科技偵查、法律及語文等課程配置，並深化與警政、司法機關及國際合作，結合科技發展與實務需求，提升打擊科技犯罪及維護社會安全的整體能力。

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