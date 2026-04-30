宜蘭三星選戰重大轉折 江淳銘選鄉長VS.前長官黃錫墉

三星鄉公所主秘江淳銘，獲國民黨提名參選下屆鄉長。（記者江志雄攝）

宜蘭縣三星鄉長及縣議員選戰，國民黨選將布局今天（30日）出現重大轉折，原有三星鄉公所主秘江淳銘、三星鄉民代表曾茂照登記參選，國民黨宜蘭縣黨部介入協調，決定提名江淳銘競選鄉長，徵召曾茂照選議員。

下屆三星鄉長選舉，綠營由前鄉長黃錫墉回鍋參選；議員應選1席，現任議員陳文昌不連任，民進黨提名前三星鄉代會主席游正義女兒游雅絢，如今國民黨也完成布局，選情勢必逐漸升溫。

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藍徵召曾茂照改選議員

三星鄉長選舉國民黨黨內提名登記，原有江淳銘、曾茂照登記參選，三星選區的議員無人登記，縣黨部上週四邀集江、曾協調未果，地方上傳出1人選鄉長、1人選議員耳語。縣黨部就在今天發出「三星鄉整合成功，江淳銘、曾茂照攜手出戰2026地方選舉」新聞稿，宣布提名江淳銘參選三星鄉長，並徵召曾茂照選議員。

國民黨宜蘭縣黨部指出，江淳銘長年在三星鄉公所服務，對地方行政運作與建設推動具備豐富經驗；曾茂照則長期深耕在地，熟悉鄉民需求，2人展現穩健務實服務特質，深受鄉親信賴。

黃錫墉過去擔任三星鄉長任內，江淳銘是三星鄉公所課長，年底的三星鄉長選戰，老鄉長對戰昔日部屬，為選舉增添話題。黃錫墉說，他相信鄉民的選擇，期待是場君子之爭。

民進黨籍黃錫墉將回鍋選三星鄉長。（記者江志雄攝）

國民黨徵召三星鄉民代表曾茂照選議員。（圖由國民黨宜蘭縣黨部提供）

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