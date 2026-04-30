為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭三星選戰重大轉折 江淳銘選鄉長VS.前長官黃錫墉

    2026/04/30 16:32 記者江志雄／宜蘭報導
    三星鄉公所主秘江淳銘，獲國民黨提名參選下屆鄉長。（記者江志雄攝）

    三星鄉公所主秘江淳銘，獲國民黨提名參選下屆鄉長。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣三星鄉長及縣議員選戰，國民黨選將布局今天（30日）出現重大轉折，原有三星鄉公所主秘江淳銘、三星鄉民代表曾茂照登記參選，國民黨宜蘭縣黨部介入協調，決定提名江淳銘競選鄉長，徵召曾茂照選議員。

    下屆三星鄉長選舉，綠營由前鄉長黃錫墉回鍋參選；議員應選1席，現任議員陳文昌不連任，民進黨提名前三星鄉代會主席游正義女兒游雅絢，如今國民黨也完成布局，選情勢必逐漸升溫。

    藍徵召曾茂照改選議員

    三星鄉長選舉國民黨黨內提名登記，原有江淳銘、曾茂照登記參選，三星選區的議員無人登記，縣黨部上週四邀集江、曾協調未果，地方上傳出1人選鄉長、1人選議員耳語。縣黨部就在今天發出「三星鄉整合成功，江淳銘、曾茂照攜手出戰2026地方選舉」新聞稿，宣布提名江淳銘參選三星鄉長，並徵召曾茂照選議員。

    國民黨宜蘭縣黨部指出，江淳銘長年在三星鄉公所服務，對地方行政運作與建設推動具備豐富經驗；曾茂照則長期深耕在地，熟悉鄉民需求，2人展現穩健務實服務特質，深受鄉親信賴。

    黃錫墉過去擔任三星鄉長任內，江淳銘是三星鄉公所課長，年底的三星鄉長選戰，老鄉長對戰昔日部屬，為選舉增添話題。黃錫墉說，他相信鄉民的選擇，期待是場君子之爭。

    民進黨籍黃錫墉將回鍋選三星鄉長。（記者江志雄攝）

    民進黨籍黃錫墉將回鍋選三星鄉長。（記者江志雄攝）

    國民黨徵召三星鄉民代表曾茂照選議員。（圖由國民黨宜蘭縣黨部提供）

    國民黨徵召三星鄉民代表曾茂照選議員。（圖由國民黨宜蘭縣黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播